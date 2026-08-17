Jack Grealish antes de jogo contra o Arsenal, neste domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

Jack Grealish antes de jogo contra o Arsenal, neste domingo (16), pela Supercopa da InglaterraAdrian Dennis / AFP

Publicado 17/08/2026 11:25





"O Jack entrou em campo quando já estávamos perdendo por 2 a 0, então o jogo já estava complicado. Mas, no geral, acho que o Jack foi bem. Os que ainda estão aqui vão trabalhar todos os dias e, se merecerem, vão jogar alguns minutos. No momento, a janela de transferências está aberta e veremos o que acontece", afirmou. O City perdeu a partida por 3 a 0. O futuro de Jack Grealish no Manchester City está indefinido. O jogador, que chegou ao clube em 2021 e passou a última temporada emprestado ao Everton, pode deixar a equipe britânica durante a janela de transferências. O atleta começou a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal , neste domingo (17), no banco de reservas. Seu desempenho foi analisado pelo técnico Enzo Maresca, que falou da possibilidade de vender o meia-atacante."O Jack entrou em campo quando já estávamos perdendo por 2 a 0, então o jogo já estava complicado. Mas, no geral, acho que o Jack foi bem. Os que ainda estão aqui vão trabalhar todos os dias e, se merecerem, vão jogar alguns minutos. No momento, a janela de transferências está aberta e veremos o que acontece", afirmou. O City perdeu a partida por 3 a 0.

Confira a trajetória de Grealish

Revelado pelo Aston Villa, onde atuou profissionalmente de 2013 a 2021, Grealish chegou aos Citizens com o status de jogador mais caro da história do Campeonato Inglês até então, custando em torno de 117 milhões de euros (R$ 720 milhões, conforme a cotação da época).



O meia-atacante, de 30 anos, assumiu o protagonismo da equipe e foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões 2022/23 e nas outras taças do clube até aquele momento, mas não conseguiu manter o mesmo nível desde então. Ele tem contrato com o Manchester City até junho de 2027.