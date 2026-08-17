Yael Trepy é jogador do Cagliari desde 2022, quando chegou às divisões de baseDivulgação/Cagliari

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Hugo Perruso
Mais um acidente grave envolvendo um esportista, depois da morte do ciclista o Finlay Tarling na sexta-feira (14). O atacante Yael Trepy se afogou em uma piscina em Porto Cervo, na Sardenha, na Itália, no sábado  e foi levado de helicóptero para um hospital da região e está internado na UTI.
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O francês de 20 anos que defende o Cagliari não sabe nadar e foi surpreendido pela diferença de profundidade da piscina, perdendo a consciência ao não conseguir retornar à superfície. A informação é do jornal 'Gazzeta dello Sport'.

Resgate decisivo para o jogador

O atendimento rápido dos socorristas foi determinante para salvá-lo da morte. Em nota oficial, o Cagliari confirmou a internação, sem detalhar como o acidente ocorreu.
"O clube está em contato constante com a equipe médica e com a família do jogador e acompanha de perto a evolução de seu quadro clínico. Neste momento, o Cagliari Calcio expressa suas condolências a Yael e sua família", diz parte do texto.
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Um dia antes do acidente, Trepy, que está no Cagliari desde as divisões de base em 2022, esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Arezzo, pela Copa da Itália. Ele foi titular e jogou por 54 minutos antes de ser substituído.