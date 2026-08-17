Yael Trepy é jogador do Cagliari desde 2022, quando chegou às divisões de baseDivulgação/Cagliari
Atacante se afoga em piscina e está em UTI de hospital
Yael Trepy, de 20 anos, não sabe nadar e foi surpreendido em momento de folga; Cagliari presta apoio à família do jogador
Resgate decisivo para o jogador
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A partida está marcada para acontecer no dia 27 de setembro, no Maracanã, e colocará frente a frente Baltimore Ravens e Dallas Cowboys
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Hugo Moura marca duas vezes e garante classificação para o Al-Fayha
Ex-Vasco e Flamengo, volante de 28 anos foi decisivo no primeiro tempo e celebrou o bom início de trajetória na Arábia Saudita
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Capitão do Vasco deixou o 10 do Santos no vácuo antes da partida; situação entrou em pauta em veículos de países europeus e sul-americanos
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