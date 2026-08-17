João Cancelo, jogador de Portugal, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

João Cancelo, jogador de Portugal, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 17/08/2026 08:32





Cancelo precisou abrir mão de uma parte dos salários que iria receber pela última temporada. Além disso, o Barça tentou negociar mais um ano de empréstimo por 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões), mas o defensor tinha o desejo de permanecer com a camisa blaugrana. O acordo entre as equipes já está bastante adiantado. O lateral-direito João Cancelo rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ficou livre no mercado e deve selar sua permanência no Barcelona nas próximas horas. O atleta, que estava emprestado ao clube espanhol desde o início do ano, chegou a um acordo com a equipe árabe após dias de negociação, conforme o jornal 'Marca'. Ele integrará a lista de reforços do técnico Hansi Flick para 2026/27, que já conta com Rodri Cancelo precisou abrir mão de uma parte dos salários que iria receber pela última temporada. Além disso, o Barça tentou negociar mais um ano de empréstimo por 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões), mas o defensor tinha o desejo de permanecer com a camisa blaugrana. O acordo entre as equipes já está bastante adiantado.

O jogador português, que disputou a Copa do Mundo, teve um bom desempenho nos seis meses que atuou pelo Barcelona, chamando a atenção de Flick, que pediu sua permanência no time.



Esta será a segunda passagem de Cancelo no Barcelona. Na primeira, em 2023/24, ele também recebeu elogios do então técnico Xavi Hernández, mas o clube espanhol passava por uma crise financeira e não resistiu às investidas do Al-Hilal.