Thiago Mendes, do Vasco, ignora aperto de mão de Neymar, do Santos - Reprodução de TV

Thiago Mendes, do Vasco, ignora aperto de mão de Neymar, do SantosReprodução de TV

Publicado 17/08/2026 19:53

Entre os europeus, o francês "L'Équipe" escreveu que "a reconciliação terá que esperar" e relembrou o começo da rixa, em 2020. Na época, Thiago Mendes deu uma entrada que lesionou o meia-atacante, enquanto jogavam por Lyon e PSG, respectivamente. "Quase seis anos depois, os dois ainda não parecem dispostos a fazer as pazes", completou.

O volante foi suspenso por aquele incidente e pediu desculpas públicas a Neymar, que nunca respondeu diretamente. Diante disso, o "Marca", da Espanha, indicou que o cumprimento ignorado "reacendeu o ódio" que já havia sido mostrado no duelo do primeiro turno, quando os dois se desentenderam, e Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca" durante uma entrevista no intervalo da partida.

O episódio de domingo (16) tomou a manchete do "A Bola", de Portugal, que tratou o capitão do Vasco como um "velho rival" do meia do Santos, mas interpretou o caso como apenas um "momento de tensão inicial".

Na América do Sul, o episódio foi abordado pelo "Meridiano", da Venezuela, que classificou o caso como um "momento bastante incômodo". Além disso, chegou ao portal "Olé", da Argentina, que condenou Thiago Mendes por "negar um cumprimento" a Neymar e voltou a noticiar as repercussões desta segunda (17)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.