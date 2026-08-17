Julián Álvarez pelo Atlético de Madrid - AFP

Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 17/08/2026 18:45

Rio - A negociação do Barcelona pela contratação do atacante Julián Álvarez deverá ser definida esta semana. O clube espanhol deu um ultimato ao argentino na tentativa de tentar uma liberação do Atlético de Madrid. Haverá um reunião do staff do atleta com os dirigentes do clube da capital espanhola. As informações são do jornal espanhol "Marca".

"O encontro entre o jogador e Gil Marín (CEO do Atlético de Madrid), que vem sendo adiado repetidamente, deve acontecer nos próximos dias. Nele, Julián tentará resolver o impasse para que o Atlético concorde em negociar uma transferência com o Barcelona. O atacante quer que o dirigente cumpra sua palavra de que o venderia neste verão se ele quisesse. Pelo menos, foi isso que ele disse ao Barcelona que Gil Marín lhe prometeu", disse o diário.

O Barcelona poderá buscar outras opções, caso a situação com Álvarez não tenha novidades. A contratação de um centroavante é prioridade para o clube na atual janela de transferências.

"Se a opção Julián Álvarez for descartada definitivamente, Deco e Flick terão que tomar uma decisão sobre o centroavante. Por um lado, eles poderiam recorrer ao mercado de transferências. Nos últimos dias, vários nomes surgiram como possíveis opções: Lautaro, Oyarzabal, Luis Suárez, Gyökeres… O Barcelona não fez nenhuma movimentação enquanto a situação de Julián permanece indefinida", concluiu.