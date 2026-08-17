Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 17/08/2026 17:32 | Atualizado 17/08/2026 18:13





Infantino assumiu a presidência em 2016 e venceu as eleições seguintes. A controvérsia está em seu primeiro período no cargo, encerrado em 2019 e desconsiderado na contagem após o dirigente alegar ter apenas concluído a gestão interrompida de Sepp Blatter.

Rio - A FairSquare, ONG relacionada aos direitos humanos, quer impedir Gianni Infantino de disputar a eleição presidencial da Fifa em 2027. Em carta enviada ao Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade, a organização sustenta que uma nova candidatura representaria um quarto mandato, segundo informações do 'The Athletic'.Infantino assumiu a presidência em 2016 e venceu as eleições seguintes. A controvérsia está em seu primeiro período no cargo, encerrado em 2019 e desconsiderado na contagem após o dirigente alegar ter apenas concluído a gestão interrompida de Sepp Blatter.

A ONG contesta essa interpretação e afirma não haver previsão nos Estatutos da Fifa para excluir um mandato inferior a quatro anos. Também há questionamentos sobre a falta de informações públicas relacionadas à decisão tomada em 2022.

"A letra da regra é clara e não prevê qualquer exceção com base na natureza completa ou incompleta do mandato, ou em relação ao tipo de congresso — ordinário ou extraordinário — em que a eleição ocorreu", afirmou a organização.

Caso confirme a candidatura e seja reeleito, Infantino permanecerá no comando da Fifa até 2031.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato