Benzema é jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita - Reprodução / X @Benzema

Benzema é jogador do Al-Hilal, da Arábia SauditaReprodução / X @Benzema

Publicado 17/08/2026 16:06 | Atualizado 17/08/2026 16:20

Rio - Karim Benzema pode deixar o Al-Hilal nesta janela de transferências. Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, o atacante francês negocia a rescisão do vínculo com a equipe saudita, segundo informações do jornal espanhol 'As'.

A possível saída, porém, depende de um acordo que também envolve a liga local, responsável por parte do salário do jogador. Nas tratativas, ele teria exigido o pagamento integral dos vencimentos referentes ao último ano de contrato, mas a condição foi recusada por clube e entidade.

Enquanto o impasse continua, o Al-Hilal já analisa alternativas para o ataque. Ollie Watkins, do Aston Villa, aparece entre os nomes avaliados como possível substituto do francês.

Na Arábia Saudita desde 2023, Benzema chegou ao clube no início deste ano e soma 14 partidas, com dez gols marcados. Anteriormente, ele defendia o rival Al-Ittihad.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato