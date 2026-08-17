Benzema é jogador do Al-Hilal, da Arábia SauditaReprodução / X @Benzema
Benzema negocia saída do Al-Hilal após poucos meses no clube
Francês pode deixar equipe saudita, que já avalia atacante do Aston Villa para a posição; rescisão esbarra em questões salariais
Jogador do Cruzeiro se desculpa por foto com camisa do Flamengo
Postagem nas redes sociais em semana de confronto entre os clubes pelas oitavas de final da Libertadores irritou o torcedores
Benzema negocia saída do Al-Hilal após poucos meses no clube
Francês pode deixar equipe saudita, que já avalia atacante do Aston Villa para a posição; rescisão esbarra em questões salariais
Protesto da torcida em desembarque do Botafogo repercute em Portugal
Organizada exige a demissão do técnico Franclim Carvalho; grupo foi ao Galeão e fez cobranças na chegada da delegação ao Rio de Janeiro
Torcedores do Vasco reprovam avanço por atacante equatoriano: 'Bagre'
Vascaínos tratam a contratação de John Mercado, ex-jogador do Athletico-PR, como um investimento desnecessário e detonam a diretoria
Praia do Flamengo recebe torneio de Beach Tênis
Evento, que vai ocorrer nos próximos dias 22 e 23, reúne competição, atividades gratuitas, ações com crianças da Maré e pesquisa científica
Neymar minimiza polêmica com Thiago Mendes: 'Não existe rivalidade'
Camisa 10 do Santos afirmou que tem outras questões para resolver e pediu o fim das comparações com o volante do Vasco; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.