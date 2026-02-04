Benzema em ação durante o seu primeiro treino pelo Al-Hilal, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Hilal
Anunciado, Benzema compara o Al-Hilal ao Real Madrid: 'Tudo aqui é ótimo'
Centroavante exaltou o clube árabe e não escondeu a gana de celebrar títulos
Além de Arias, outro campeão pelo Fluminense em 2023 se aproxima do Palmeiras
Clube paulista avança em negociação por zagueiro Nino e tenta antecipar a liberação do Zenit
Ferj divulga áudio do VAR em possível pênalti para o Vasco contra o Madureira
Andrés Gómez reclamou, mas a arbitragem avaliou que ele 'tropeçou no próprio pé'
Destaque no UFC 325, Mauricio Ruffy decola no ranking peso-leve e ingressa Top 10
Brasileiro foi um dos destaques do UFC 325, no último sábado (31), ao derrotar Rafael Fiziev por nocaute no segundo round
Fluminense tem até esta quarta-feira para cobrir oferta do Palmeiras por Jhon Arias
Agora no Wolverhampton, meia-atacante tem em mãos uma proposta milionária do Verdão
Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
