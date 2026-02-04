Benzema em ação durante o seu primeiro treino pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 04/02/2026 10:11

"Tenho muita ambição e darei tudo de mim em campo". Desta maneira, o centroavante Karim Benzema se apresentou à torcida do Al-Hilal, seu novo clube na Arábia Saudita . O reforço elogiou bastante a nova casa e não escondeu a gana de celebrar títulos.

Descontente no Al-Ittihad , Benzema pediu para rescindir contrato e foi atendido. Na mesma hora, aceitou a proposta para ser o novo camisa 9 do líder do Campeonato Saudita, um ponto à frente do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

A caminhada pelo Al-Hilal, no qual assinou até 2027, começou na terça-feira (3), com apresentação ao novo elenco, à comissão técnica, e a realização do primeiro treino. Sem esconder sua felicidade, o francês mostrou-se ambicioso por erguer taças no time azul.

"O Al-Hilal tem uma equipe excepcional e torcedores maravilhosos, e juntos, se Deus quiser, teremos sucesso e conquistaremos campeonatos", afirmou, convicto. E foi além: "O Al-Hilal é um grande clube na Ásia e pode ser comparado ao Real Madrid em termos de história e prestígio. Tudo aqui é ótimo: os torcedores, o estilo de jogo, a qualidade dos jogadores e a mentalidade profissional dentro do clube", disse.

Os elogios não pararam por aí: "Já joguei contra o Al-Hilal quando estava no Real Madrid, e a partida nunca foi fácil, foi um jogo difícil que me deixou boas lembranças. E hoje estou feliz por ser jogador do Al-Hilal".

A estreia oficial do reforço pode acontecer nesta quinta-feira (5), quando o Al-Hilal visita o Al-Okhdood defendendo a liderança isolada do Campeonato Saudita, enquanto se prepara para encarar o Shabab Al-Ahli, também fora de casa, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, em jogo agendado para segunda-feira (9).