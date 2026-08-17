John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República Tcheca - Reprodução / Instagram @john.mercado17

John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República TchecaReprodução / Instagram @john.mercado17

Publicado 17/08/2026 16:00

Rio - Em busca de um "fazedor de gols", o Vasco avançou pela contratação do equatoriano John Mercado , mas se deparou com um obstáculo que pode atrapalhar o negócio. Nas redes sociais, vascaínos criticaram o ex-atacante do Athletico-PR e foram à loucura com o valor da possível transferência.

Entre os comentários, torcedores chamaram o jogador de "bagre" e afirmaram que "ninguém sabe quem é". Outro deles até projetou o equatoriano como "um novo reserva para o DVD (David)".

John Mercado tem 11 gols em 43 partidas pelo Sparta Praha, clube da República Tcheca que defende desde agosto de 2025. Diante da baixa contribuição, um torcedor debochou do interesse do Cruz-Maltino: "Esse aí é o cara que vai entregar os gols que o time precisa, sim. Pode deixar".

Boa parte das críticas também se deu por causa do valor oferecido pelo clube carioca, que beira os 8 milhões de euros (R$ 48 milhões), considerado elevado pelos torcedores. "Isso é lavagem de dinheiro", escreveu um deles. "Só pode ser cavada de empresario, não é possível", completou outro. Veja as reações:

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*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato