John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República TchecaReprodução / Instagram @john.mercado17
Torcedores do Vasco reprovam avanço por atacante equatoriano: 'Bagre'
Vascaínos tratam a contratação de John Mercado, ex-jogador do Athletico-PR, como um investimento desnecessário e detonam a diretoria
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Com tabela difícil, Vasco precisa vencer quase metade dos jogos
No Z-4, Cruz-Maltino tem nove partidas contra clubes que estão no Top-10 nas 16 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro
Vasco avança por Jhon Mercado, mas esbarra em pedida do Sparta Praga
Atacante já aceitou a proposta do clube carioca, que ofereceu R$ 48 milhões; tchecos pedem R$ 60 milhões pela negociação
Entenda motivo para jogador contratado pelo Vasco ainda não estrear
Paulinho foi relacionado apenas uma vez, e forte concorrência na lateral esquerda do Cruz-Maltino não é única explicação
Pedro Emanuel analisa revés do Vasco e cita ponto que traz preocupação
Cruz-Maltino teve oportunidades contra o Santos, mas não conseguiu concretizá-las; time chegou ao terceiro jogo seguido sem fazer gol
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Após vitória, Peixe faz referencias a brincadeira de vascaínos com Neymar, além de lembrar atitude do volante com o camisa 10
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