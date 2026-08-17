O Vasco se afundou um pouco mais na zona de rebaixamento do Brasileirão com a derrota por 3 a 0 para o Santos, em confronto direto. Com apenas 22 pontos em 23 rodadas, o Cruz-Maltino terá adversários difíceis nos 16 jogos restantes para conseguir um aproveitamento próximo de quem luta pelo G-4, com a necessidade de ao menos sete vitórias e um empate.
A situação só não é pior porque os adversários mais próximos também não conseguem pontuar e se distanciar do Z-4. A distância para o Santos, 14º colocado, é de três pontos, por exemplo.
Diante desse cenário, a previsão para fugir do rebaixamento do Brasileirão com uma certa tranquilidade é de 44 pontos. Segundo estimativa do Departamento de Matemático da UFMG, se o Vasco conseguir somar mais 22 pontos para chegar a essa meta, o risco de queda é de apenas 11%.
É importante ressaltar que, nas últimas cinco edições do campeonato, nenhum dos rebaixados superou os 43 pontos. Mas se o Cruz-Maltino quiser uma margem mais tranquila de 100% de garantia, precisará de oito vitórias (ou sete com mais três empates) nas 16 rodadas restantes para chegar aos 46.
Ou seja, um aproveitamento entre 45,8% e 50%, algo entre o atual nono colocado, o Corinthians, que possui (46%) e o sexto, Bahia (com 49%).
Os adversários do Vasco até o fim do Brasileirão
E para alcançar essa meta, o time de Pedro Emanuel terá pela frente os cinco primeiros colocados na tabela atualmente, sendo dois clássicos: Palmeiras (fora de casa), Flamengo (como mandante), Athletico-PR (no Paraná), Fluminense (como visitante) e Cruzeiro (em São Januário).
Além disso, jogará com outros quatro times que estão entre os 10 primeiros do Brasileirão: Coritiba e Corinthians, em casa, e Atlético-MG e Red Bull Bragantino, fora. Já os confrontos diretos serão três: contra Grêmio (em Porto Alegre), Remo e Internacional (em São Januário).
Há também o clássico com o Botafogo (no Nilton Santos), além de São Paulo (fora) e Vitória (em casa) que estão no meio da tabela e ainda podem entrar na briga contra o rebaixamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.