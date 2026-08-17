Neymar em jogo contra o Vasco, no estádio São Januário - Reinaldo Campos / Santos

Neymar em jogo contra o Vasco, no estádio São JanuárioReinaldo Campos / Santos

Publicado 17/08/2026 15:27 | Atualizado 17/08/2026 15:28





"Cara, estou vendo essa comparação, essa rivalidade. Para, pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é. Valeu", disse o camisa 10. Neymar se pronunciou após a polêmica com Thiago Mendes na vitória por 3 a 0 do Santos sobre o Vasco, no último domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante do Peixe minimizou a situação e negou qualquer rivalidade com o volante nas redes sociais."Cara, estou vendo essa comparação, essa rivalidade. Para, pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é. Valeu", disse o camisa 10.

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A situação ocorreu antes do início do duelo. Neymar estendeu a mão durante o protocolar cumprimento entre os atletas, mas Thiago Mendes passou reto por ele. O jogador santista chegou a fazer uma expressão de desaprovação. A situação ocorreu antes do início do duelo. Neymar estendeu a mão durante o protocolar cumprimento entre os atletas, mas Thiago Mendes passou reto por ele. O jogador santista chegou a fazer uma expressão de desaprovação.

Briga antiga entre Thiago Mendes e Neymar

A rusga entre Neymar e Thiago Mendes é antiga e remonta ao período em que os jogadores atuavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.



Depois, no jogo entre Vasco e Santos do primeiro turno, em fevereiro, os atletas trocaram ofensas após o camisa 10 santista comemorar um gol pedindo silêncio à torcida vascaína. Na entrevista pós-jogo, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca".

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria