Yuri César em ação pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Yuri César em ação pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados ÁrabesDivulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 17/08/2026 14:57 | Atualizado 17/08/2026 15:05





Essa, inclusive, foi a primeira partida do treinador brasileiro André Jardine, ex-São Paulo e Seleção Olímpica, no comando da equipe de Dubai. Anteriormente, o time era treinador por Paulo Sousa, outro conhecido do torcedor brasileiro, por conta de seu trabalho no Rubro-Negro.

Rio - Ex- Flamengo , Yuri César iniciou a temporada 2026/27 com o pé direito. O meia atacante marcou um dos gols e foi fundamental para a vitória por 5x1 do Shabab Al-Ahli contra o Khorfakkan, na estreia da UAE Pro League, principal campeonato dos Emirados Árabes.Essa, inclusive, foi a primeira partida do treinador brasileiro André Jardine, ex-São Paulo e Seleção Olímpica, no comando da equipe de Dubai. Anteriormente, o time era treinador por Paulo Sousa, outro conhecido do torcedor brasileiro, por conta de seu trabalho no Rubro-Negro.

O gol reforça a grande fase vivida por Yuri César no país. Na última temporada, terminou como o 3º artilheiro de toda a liga, além de ser um dos nominados a Bola de Ouro da competição. O meia também conseguiu a cidadania emiradense, se tornando apto a atuar pela seleção local.



Com títulos e protagonismo nos últimos anos, Yuri César tem se tornado um dos grandes ídolos do atual elenco do Shabab Al-Ahli. O brasileiro soma 171 jogos pelo clube, com 41 gols marcados.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato