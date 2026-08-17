Raphinha em jogo do Barcelona com a faixa de capitãoReprodução / Instagram
O brasileiro já era considerado um dos líderes do elenco. Em 2024, o técnico Hansi Flick, que havia recém-chegado à equipe, fez uma reunião com o time e questionou os atletas quem eles viam como principal referência. O gaúcho acabou sendo o escolhido e a questão voltou à tona depois que o defensor uruguaio saiu para o time inglês.
O gaúcho chegou ao clube espanhol em julho de 2022. Desde então, se consolidou como um dos principais atacantes do futebol europeu, marcando 75 gols e 59 assistências em 177 jogos e conquistando títulos como três Campeonatos Espanhóis e uma Copa da Espanha.
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