Raphinha em jogo do Barcelona com a faixa de capitão - Reprodução / Instagram

Raphinha em jogo do Barcelona com a faixa de capitãoReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 14:37





O brasileiro já era considerado um dos líderes do elenco. Em 2024, o técnico Hansi Flick, que havia recém-chegado à equipe, fez uma reunião com o time e questionou os atletas quem eles viam como principal referência. O gaúcho acabou sendo o escolhido e a questão voltou à tona depois que o defensor uruguaio saiu para o time inglês. O atacante Raphinha deve se tornar o capitão principal do Barcelona nesta temporada, após a saída do zagueiro Ronald Araújo ao Liverpool . O anúncio será feito em breve pelo clube, que ainda está preparando as peças de marketing para divulgação da novidade, de acordo com informações da 'ESPN'.O brasileiro já era considerado um dos líderes do elenco. Em 2024, o técnico Hansi Flick, que havia recém-chegado à equipe, fez uma reunião com o time e questionou os atletas quem eles viam como principal referência. O gaúcho acabou sendo o escolhido e a questão voltou à tona depois que o defensor uruguaio saiu para o time inglês.

Raphinha vestiu a braçadeira de capitão na vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Basel no amistoso disputado neste domingo (16), um indicativo da sua importância para os jogadores.



O gaúcho chegou ao clube espanhol em julho de 2022. Desde então, se consolidou como um dos principais atacantes do futebol europeu, marcando 75 gols e 59 assistências em 177 jogos e conquistando títulos como três Campeonatos Espanhóis e uma Copa da Espanha.