Zico na sede da CBF - Luciana Vermell / CBF

Zico na sede da CBFLuciana Vermell / CBF

Publicado 17/08/2026 20:36

Rio - A CBF recebeu a visita de Zico, ídolo da seleção brasileira e do Flamengo , nesta segunda-feira (17). O desenvolvimento das categorias de base do futebol brasileiro foi um dos principais temas do encontro na sede da entidade.

A confederação informou que o Galinho "compartilhou experiências do trabalho de formação de atletas, especialmente a partir da atuação do Centro de Futebol Zico (CFZ)". As partes também falaram sobre iniciativas voltadas ao desenvolvimento de jovens atletas, além de possibilidade de cooperação com a entidade.

Zico, aliás, deixou a estrutura de treinamento do CFZ à disposição da CBF tanto para atividades futuras quanto para eventuais parcerias.

O diretor executivo da CBF, Helder Melillo, o coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o diretor de Registros e Transferências, Enio Gualberto, e o chefe de gabinete, Hugo Teixeira, participaram da recepção a Zico.

Visita termina com homenagem

O ex-jogador ganhou uma camisa personalizada da Seleção como nome 'Zico' e o número 10. Além disso, ele recebeu uma placa em reconhecimento pela trajetória e contribuição ao futebol brasileiro.