Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP
No dia 31 de julho, Lamour afirmou que sua equipe foi "enganada" pela falta de transparência do dirigente suíço em apresentar a Fifa Forward Enterprise. "É um projeto de uma só pessoa. Chegou a hora dos líderes políticos do futebol fazerem a si mesmos as perguntas certas e tomarem as decisões corretas", disse à época
"E se isso significar que perderei meu emprego, que assim seja. Entenderei e respeitarei essa decisão. Pelo menos dormirei bem esta noite", completou o diretor francês.
A informação da saída de Kevin foi divulgada por diversos veículos da imprensa internacional, como o The Athletic e a Sky Sports. Ele foi nomeado para este cargo em novembro de 2024.
"Após discussões recentes, a Fifa e nosso diretor de operações, Kevin Lamour, concordaram em seguir caminhos separados. Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa e com grande respeito por Kevin, tanto pessoal quanto profissionalmente", escreveu Mattias Grafström, secretário-geral da entidade, em carta que a Sky Sports teve acesso.
Antes de atuar na instituição máxima do futebol, Lamour passou anos na função de assessor de Michel Platini, ex-jogador e então presidente da Uefa.
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