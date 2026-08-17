Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 17/08/2026 19:32

Kevin Lamour, diretor de operações da Fifa Kristian Skeie / Fifa

No dia 31 de julho, Lamour afirmou que sua equipe foi "enganada" pela falta de transparência do dirigente suíço em apresentar a Fifa Forward Enterprise. "É um projeto de uma só pessoa. Chegou a hora dos líderes políticos do futebol fazerem a si mesmos as perguntas certas e tomarem as decisões corretas", disse à época"E se isso significar que perderei meu emprego, que assim seja. Entenderei e respeitarei essa decisão. Pelo menos dormirei bem esta noite", completou o diretor francês.