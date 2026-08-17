Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

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Pedro Logato
Rio - O Santos encaminhou o empréstimo do atacante Robinho Jr, de 18 anos, para o Rayo Vallecano, da Espanha. De acordo com informações do portal "UOL", o Sevilla também negocia e ainda não jogou a toalha pelo jovem brasileiro.
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A operação é por um empréstimo de um ano com opção de compra no valor de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), além de um bônus por metas. O clube paulista é dono de 75% dos direitos de Robinho Jr.
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O Peixe descartou a possibilidade de emprestar o filho de Robinho para o Atlético-MG. O clube mineiro fez uma sondagem pelo jovem. O Santos deseja negociá-lo para o futebol europeu.
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Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.