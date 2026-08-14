Robinho Jr ao lado de Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos
Filho de Robinho é sondado por clube da Série A e pode deixar o Santos
Jogador, de 18 anos, que viveu momento bastante conturbado com Neymar perdeu espaço com o treinador Tite na temporada de 2026
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Fora dos planos do Vasco, Loide Augusto busca novo destino
Atacante angolano retornou de empréstimo e procura um novo clube nesta janela, visto que não deve ser utilizado pela comissão técnica
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Zagueiro é um dos principais jogadores e um dos líderes do Al Wasl para a próxima temporada, e deseja fazer história pelo clube
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Rayan, Endrick e Estêvão são os brasileiros presentes no top 10; novo reforço do Real Madrid ocupa a terceira colocação da lista
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