Robinho Jr ao lado de Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr ao lado de Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 14/08/2026 18:20

Rio - O atacante Robinho Jr, de 18 anos, pode estar de saída do Santos. Em espaço com Cuca, o jovem recebeu consultas de diversos clubes e tem avaliado a possibilidade de mudar de ares no meio da temporada. As informações são do portal "ESPN".

Um dos clubes que procurou Robinho Jr foi o Atlético-MG. Paulo Bracks, dirigente do Galo, gosta do futebol do jovem e teria procurado o Peixe para avaliar a possibilidade de um negócio por empréstimo, com opção de compra.

Além do clube mineiro, outras equipes também fizeram sondagens por Robinho Jr. Uma delas é o Genoa, da Itália. Há outros clubes do futebol brasileiro que procuraram informações sobre o jovem.

Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.