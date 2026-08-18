Arthur em campo pelo GrêmioDivulgação / Grêmio

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Pedro Logato
Rio - O meia Arthur, de 30 anos, que defendeu o Grêmio no primeiro semestre de 2026, pode ter seu contrato rescindido pela Juventus, da Itália. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora ofereceu ao brasileiro uma possibilidade de encerramento do vínculo entre as partes.
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Arthur chegou a Juventus em 2020 e nunca conseguiu se destacar pelo clube italiano. Ele foi emprestado para o Liverpool, para a Fiorentina e para o Genoa, antes de voltar ao Grêmio no ano passado. O seu contrato com a Velha Senhora vale até junho de 2027.
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O Fluminense chegou a fazer uma consulta em relação a Arthur em junho desde ano, antes dele deixar o Grêmio. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em apenas dez jogos do Brasileiro pelo clube gaúcho, e pode com isso defender outra equipe na competição ainda em 2026.
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Arthur foi revelado pelo próprio Grêmio, sendo destaque da equipe campeã da Libertadores em 2017. Um ano depois se transferiu para o Barcelona e no futebol europeu não conseguiu desenvolver o futebol esperado.