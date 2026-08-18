Arthur em campo pelo Grêmio - Divulgação / Grêmio

Arthur em campo pelo GrêmioDivulgação / Grêmio

Publicado 18/08/2026 20:21

Rio - O meia Arthur, de 30 anos, que defendeu o Grêmio no primeiro semestre de 2026, pode ter seu contrato rescindido pela Juventus, da Itália. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora ofereceu ao brasileiro uma possibilidade de encerramento do vínculo entre as partes.

Arthur chegou a Juventus em 2020 e nunca conseguiu se destacar pelo clube italiano. Ele foi emprestado para o Liverpool, para a Fiorentina e para o Genoa, antes de voltar ao Grêmio no ano passado. O seu contrato com a Velha Senhora vale até junho de 2027.

O Fluminense chegou a fazer uma consulta em relação a Arthur em junho desde ano, antes dele deixar o Grêmio. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em apenas dez jogos do Brasileiro pelo clube gaúcho, e pode com isso defender outra equipe na competição ainda em 2026.

Arthur foi revelado pelo próprio Grêmio, sendo destaque da equipe campeã da Libertadores em 2017. Um ano depois se transferiu para o Barcelona e no futebol europeu não conseguiu desenvolver o futebol esperado.