Arthur em campo pelo GrêmioDivulgação / Grêmio
Ventilado no Flu, Arthur recebe oferta para rescindir com a Juventus
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; atleta pode atuar por outra equipe no torneio
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Flamengo terá desafio extra para avançar na Libertadores
A Raposa não perde fora de casa desde abril; última derrota da equipe mineira como visitante na temporada aconteceu em abril
Joia faz três gols no sub-17 e torcida o pede no profissional do Vasco
Jovem atacante marcou o hat-trick nesta terça-feira (18), contra o Juventude, no Brasileirão da categoria; lances empolgaram os torcedores
Antigo alvo do Fluminense vira opção para reforçar o Vasco
Com a lesão de Brenner, Cruz-Maltino está buscando reforço para o ataque; veterano fez parte da seleção paraguaia na última Copa
Cria do Vasco, Talles Magno alcança marca de 100 jogos na MLS
Jogador se torna o segundo brasileiro a atingir feito e passa a integrar mural do New York City, ao lado de nomes como David Villa e Pirlo
Zagueiro irá passar por operação, e Fluminense avalia melhor data
Jogador, de 31 anos, caiu por cima do próprio ombro em partida contra o Palmeiras, no último sábado (15), pelo Brasileirão
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