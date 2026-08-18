Anúncio da renovação de contrato de Alex Albon foi feito nesta terça-feira (18) - Divulgação

Anúncio da renovação de contrato de Alex Albon foi feito nesta terça-feira (18)Divulgação

Publicado 18/08/2026 14:39





Albon está na escuderia britânica desde 2022, depois de ter passado por Toro Rosso e Rede Bull ao longo de sete temporadas, conseguindo dois pódios em 2020.



"Nossa história ainda não terminou. Meu foco agora está em tudo o que deve ser feito para subir no grid", prometeu o piloto de 30 anos, 16º colocado no Mundial de F1. O piloto tailandês de Fórmula 1 Alexander Albon renovou seu contrato com a Williams para a temporada 2027, anunciou nesta terça-feira (18) a equipe, nona colocada entre 11 concorrentes no atual campeonato de construtores.Albon está na escuderia britânica desde 2022, depois de ter passado por Toro Rosso e Rede Bull ao longo de sete temporadas, conseguindo dois pódios em 2020."Nossa história ainda não terminou. Meu foco agora está em tudo o que deve ser feito para subir no grid", prometeu o piloto de 30 anos, 16º colocado no Mundial de F1.

Para o diretor da Williams, James Vowles, "Alex guiou o projeto de transformação desde o primeiro dia e ainda há muito trabalho a ser feito, um trabalho que estamos determinados a concluir com um dos melhores pilotos do grid".



Em duas entrevistas concedidas à AFP em fevereiro, Albon lamentou que a Williams tivesse começado a temporada 2026 em desvantagem em relação às quatro grandes equipes: Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari.



Vowles considerou "irrealista" a possibilidade de a Williams se tornar campeã mundial em 2027, após ter conquistado nove títulos entre 1980 e 1997.