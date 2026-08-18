Anúncio da renovação de contrato de Alex Albon foi feito nesta terça-feira (18)Divulgação
Albon está na escuderia britânica desde 2022, depois de ter passado por Toro Rosso e Rede Bull ao longo de sete temporadas, conseguindo dois pódios em 2020.
"Nossa história ainda não terminou. Meu foco agora está em tudo o que deve ser feito para subir no grid", prometeu o piloto de 30 anos, 16º colocado no Mundial de F1.
Em duas entrevistas concedidas à AFP em fevereiro, Albon lamentou que a Williams tivesse começado a temporada 2026 em desvantagem em relação às quatro grandes equipes: Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari.
Vowles considerou "irrealista" a possibilidade de a Williams se tornar campeã mundial em 2027, após ter conquistado nove títulos entre 1980 e 1997.
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