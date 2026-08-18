Álvaro Montoro em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Álvaro Montoro em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2026 13:30

Rio - O Botafogo está em negociações com Álvaro Montoro, de 19 anos, que é considerado um dos principais jogadores do elenco do Botafogo para renovação de contrato. O jovem é visto como peça fundamental para o novo projeto da SAF do clube com a GDA, nova investidora. As informações são do portal "GE".

Montoro tem contrato com o clube carioca até o fim de 2029 e seu salário é considerado baixo. O novo vínculo do argentino com o Botafogo deverá ser até dezembro de 2031. O Alvinegro está otimista em relação a um acordo.

Inicialmente a expectativa era que o clube carioca vendesse o jovem na atual janela de transferências por algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 150,97 milhões), mas agora, com a GDA, Montoro é colocado como uma espécie de símbolo do "novo Botafogo" para os próximos anos.

Em junho do ano passado, o Alvinegro desembolsou cerca de 9 milhões de dólares (R$ 50 milhões) pela contratação de Montoro. Até o momento, ele entrou em campo em 57 jogos, anotou seis gols e deu seis assistências.