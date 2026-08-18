Gabriel de Alba, novo investidor da SAF do Botafogo - Reprodução / Internet

Gabriel de Alba, novo investidor da SAF do BotafogoReprodução / Internet

Publicado 18/08/2026 13:06 | Atualizado 18/08/2026 14:36

Novo investidor da SAF do Botafogo , Gabriel de Alba desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (18). O empresário mexicano é o dono da GDA Luma, que assinou contrato vinculante para ser a acionista majoritária do Glorioso após a saída da Eagle, de John Textor.

Leia mais: Botafogo entra com representação na CBF por causa da arbitragem

Agora, ele dará início ao planejamento de investimentos, conhecerá todas as instalações e terá os primeiros contatos com os funcionários do clube. A programação, inclusive, inclui a ida ao Nilton Santos, quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), para assistir ao duelo com o Cienciano, do Peru, na volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Alvinegro terá missão muito complicada, uma vez que perdeu a ida por 6 a 1 . Assim, terá que vencer por seis gols de diferença para avançar. Se ganhar por cinco, a definição será nos pênaltis.

Leia mais: Botafogo debate demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida

Liderada por Gabriel de Alba, a GDA Luma já opera nos bastidores do Botafogo. Em julho, houve um aporte de cerca de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões) para quitar algumas dívidas e ajudar no fluxo de caixa. O acordo deve ser oficializado em breve.