Momento da confusão entre os comandantes, no túnel que leva ao vestiárioReprodução / Internet
O 'Diário Olé', da Argentina, classificou o episódio como lamentável e informou que tensão entre os dois treinadores teve início durante a disputa do segundo tempo do confronto, quando eles discutiram à beira do gramado.
Segundo o periódico, no acesso ao túnel, Schelotto, comandante do Vélez, foi procurar Vaccari para tirar satisfações e o agarrou pelo pescoço. Houve empurrões durante a discussão e o comandante do Defensa y Justicia desferiu um soco em seu desafeto que reagiu na mesma intensidade. Os dois caíram e, mesmo no chão, continuaram a briga.
Os jogadores dos dois times se envolveram no conflito e a situação ficou fora de controle. Mesmo depois de separados, os dois treinadores continuaram a troca de insultos.
Com os ânimos mais serenos, os dois envolvidos deram a sua versão para o final lamentável que protagonizaram na noite desta segunda-feira. "Ele é grosseiro, mandou eu calar a boca. Não tentem me enganar. Não me desrespeitem", disse Vaccari relatando a atitude de seu rival.
Schelotto procurou colocar panos quentes na situação. "Não aconteceu muita coisa, apenas uma conversa típica depois de uma partida muito acirrada. Nada além disso. São coisas que não deveriam acontecer, mas nada sério. Não são importante e nada têm a ver com o jogo", afirmou.
Em campo, as duas equipes ficaram no empate de 1 a 1. O Vélez ocupa a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Argentino com 11 pontos. Já o Defensa y Justicia figura no quinto lugar e contabiliza oito pontos na classificação.
Veja o momento da confusão
Piñas— Tendencias en X (@TendenciasenX1) August 18, 2026
Es tendencia porque después del partido se agarraron a piñas Vaccari y Guillermo Barros Schelotto en el túnel pic.twitter.com/lZpS6Jbcav
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