Viktor Gyokeres joga pela seleção da SuéciaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O Barcelona segue se movimentando no mercado em busca de reforços para a temporada 2026/27. O alvo da vez é o atacante sueco Victor Gyökeres, do Arsenal, visto como uma alternativa para compor o elenco após as saídas de Ferrán Torres ao PSG e Lewandowski para o Chicago Fire, dos Estados Unidos. As informações são do programa espanhol 'El Chiringuito'.

O clube catalão ainda não desistiu do argentino Julián Álvarez, mas a resistência do Atlético de Madrid em liberar o atleta fizeram a equipe de Hansi Flick buscar outras opções. De qualquer forma, um encontro entre representantes das partes deve ser realizado nesta semana. O treinador enxerga a contratação de um centroavante como prioridade.
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Gyökeres tem 28 anos e se tornou um dos grandes destaques do futebol europeu durante sua passagem pelo Sporting, de Portugal, entre 2023 e 2025, onde atingiu números expressivos de 97 gols e 28 assistências em 102 jogos. Ele foi contratado pelo Arsenal na temporada 2025/26 e teve uma boa média, de 21 gols e três assistências em 56 partidas, mas longe de repetir o mesmo desempenho. O jogador atuou pela seleção de seu país na última Copa do Mundo.

O Barcelona tem se movimentado nesta janela de transferências. Além de monitorar o sueco e Julián Álvarez, o clube catalão já fechou com o meia Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo.