Viktor Gyokeres joga pela seleção da Suécia - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Viktor Gyokeres joga pela seleção da SuéciaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 18/08/2026 13:55

Gyökeres tem 28 anos e se tornou um dos grandes destaques do futebol europeu durante sua passagem pelo Sporting, de Portugal, entre 2023 e 2025, onde atingiu números expressivos de 97 gols e 28 assistências em 102 jogos. Ele foi contratado pelo Arsenal na temporada 2025/26 e teve uma boa média, de 21 gols e três assistências em 56 partidas, mas longe de repetir o mesmo desempenho. O jogador atuou pela seleção de seu país na última Copa do Mundo.



O Barcelona tem se movimentado nesta janela de transferências. Além de monitorar o sueco e Julián Álvarez, o clube catalão já fechou com o meia Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo.