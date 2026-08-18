José Mourinho ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Apresentado oficialmente nesta terça-feira (18), José Mourinho mostrou o enorme carinho que sente pelo Real Madrid. O técnico, que já havia sido anunciado há dois meses, contou que o retorno é ainda mais especial do que a primeira passagem pelo time espanhol, entre 2010 e 2013.
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“Para mim, o Real Madrid, do ponto de vista profissional, é o topo da carreira de um treinador e, certamente, também para qualquer jogador. Depois, existe o lado emocional, afetivo, que é voltar para casa”, declarou o comandante, ao canal oficial do clube.

“Emocionalmente, é mais bonito do que na primeira vez em que estive aqui. Sempre fui um de vocês, desde que parti”, completou.
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A primeira entrevista coletiva de José Mourinho acontecerá na sexta-feira (21), um dia antes da estreia na temporada. O Real Madrid se prepara para encarar o Espanyol, sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, pelo Campeonato Espanhol.