José Mourinho ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

José Mourinho ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 18/08/2026 11:20

“Para mim, o Real Madrid, do ponto de vista profissional, é o topo da carreira de um treinador e, certamente, também para qualquer jogador. Depois, existe o lado emocional, afetivo, que é voltar para casa”, declarou o comandante, ao canal oficial do clube.“Emocionalmente, é mais bonito do que na primeira vez em que estive aqui. Sempre fui um de vocês, desde que parti”, completou.