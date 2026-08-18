Adriana Araújo segue escrevendo o seu nome na história do Boxe - (Foto: Priscila Tessarini)

Adriana Araújo segue escrevendo o seu nome na história do Boxe (Foto: Priscila Tessarini)

Publicado 18/08/2026 09:00

A poeira baixou, os treinos ficaram para trás e o cinturão super-médio do Conselho Nacional de Boxe (CNB) agora tem uma nova dona. Aos 41 anos, Adriana Araújo vive o momento de celebrar uma conquista que, para ela, representa muito mais do que um título: é o resultado de meses de renúncias, preparação e superação. Campeã brasileira após derrotar Dan Bastieri no main event do Outboxing Fight Night 4, realizado no início de agosto, a pugilista olha para a vitória com a sensação de dever cumprido.



“Olhar para trás agora, com a poeira baixada e a mente mais calma, traz uma sensação de gratidão. O OFN4 não foi apenas mais um evento no calendário; foram alguns meses de renúncias, treinos exaustivos, dor e superação”, afirmou Adriana. Na decisão unânime dos jurados, ela superou uma adversária que exigiu estratégia, condicionamento e concentração durante os dez rounds.



A própria campeã aponta o aspecto psicológico como um dos principais fatores para o resultado. Bem preparada fisicamente, Adriana apostou na experiência e no trabalho realizado durante a preparação para controlar os momentos mais difíceis do confronto. “Sabia que seria uma luta muito dura, então procurei me dedicar 100% aos treinamentos técnicos e, principalmente, aos físicos”, explicou.