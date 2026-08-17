Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA)(Foto: Reprodução/UFC)
Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA). Os dois se enfrentaram originalmente em dezembro, quando o brasileiro sofreu uma grave lesão no braço durante os primeiros instantes do combate e não conseguiu continuar. Com o resultado, Van ficou com o cinturão. Recuperado da lesão, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) deixou claro que considera o novo confronto uma oportunidade para acertar as contas e recuperar o título.
A tensão começou quando Joshua Van afirmou que daria novamente uma surra no brasileiro, independentemente da lesão sofrida no primeiro encontro. Pantoja respondeu cobrando respeito e fez uma referência à sua origem brasileira antes de ameaçar o campeão.
“Primeiro, acho que ele (Joshua Van) precisa lavar a boca. Respeito de onde venho. Sou do Brasil e, no Brasil, você precisa tomar cuidado com o que fala. Se não, você pode acabar perdendo os dentes. Perdi meu cinturão, ele é o campeão, mas, como homem, ele não me derrotou. No dia 19 temos essa oportunidade”, projetou Pantoja.
Discussão esquenta
O clima ficou ainda mais pesado quando Joshua Van interrompeu o discurso do brasileiro e afirmou que a coletiva deveria tratar apenas da luta. Pantoja pediu que o campeão permanecesse em silêncio enquanto ele falava, mas o birmanês respondeu com novas provocações.
Joshua Van: “Fale da luta. A gente não está aqui para ouvir a sua história. A gente está aqui pela luta. Vamos nessa!”
Alexandre Pantoja: “Ei, garoto, quando alguém estiver falando, você fica quieto”
Joshua Van: “Cala a boca!”
Alexandre Pantoja: “Você entendeu?”
Joshua Van: “Cala a boca! O que você vai fazer a respeito? Você não vai fazer p* nenhuma! Senta aí! Você não vai fazer p* nenhuma! Alguém dê um pouco de leite para ele.”
Pantoja: “Ei, garoto, 19 de setembro. Você vai ficar trancado no octógono comigo.”
A troca de provocações continuou durante a coletiva e aumentou ainda mais a expectativa para a revanche. No momento da encarada, os dois mantiveram o clima hostil, reforçando a rivalidade que será resolvida novamente dentro do octógono. Para Pantoja, o confronto representa não apenas a chance de recuperar o cinturão, mas também a oportunidade de mostrar que o primeiro resultado não refletiu sua capacidade de competir contra Van.
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