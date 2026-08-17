Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA)(Foto: Reprodução/UFC)

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Alexandre Pantoja deixou de lado o habitual comportamento tranquilo e protagonizou um momento de tensão durante a coletiva de imprensa do UFC 331. Na última sexta-feira (14), na Filadélfia (EUA), o ex-campeão peso-mosca se irritou com as provocações de Joshua Van e chegou a partir em direção ao atual detentor do cinturão. O brasileiro precisou ser contido por Dana White, presidente do UFC, para que a discussão não evoluísse para um confronto físico.

Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA). Os dois se enfrentaram originalmente em dezembro, quando o brasileiro sofreu uma grave lesão no braço durante os primeiros instantes do combate e não conseguiu continuar. Com o resultado, Van ficou com o cinturão. Recuperado da lesão, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) deixou claro que considera o novo confronto uma oportunidade para acertar as contas e recuperar o título.

A tensão começou quando Joshua Van afirmou que daria novamente uma surra no brasileiro, independentemente da lesão sofrida no primeiro encontro. Pantoja respondeu cobrando respeito e fez uma referência à sua origem brasileira antes de ameaçar o campeão.

“Primeiro, acho que ele (Joshua Van) precisa lavar a boca. Respeito de onde venho. Sou do Brasil e, no Brasil, você precisa tomar cuidado com o que fala. Se não, você pode acabar perdendo os dentes. Perdi meu cinturão, ele é o campeão, mas, como homem, ele não me derrotou. No dia 19 temos essa oportunidade”, projetou Pantoja.
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Discussão esquenta

O clima ficou ainda mais pesado quando Joshua Van interrompeu o discurso do brasileiro e afirmou que a coletiva deveria tratar apenas da luta. Pantoja pediu que o campeão permanecesse em silêncio enquanto ele falava, mas o birmanês respondeu com novas provocações.

Joshua Van: “Fale da luta. A gente não está aqui para ouvir a sua história. A gente está aqui pela luta. Vamos nessa!”

Alexandre Pantoja: “Ei, garoto, quando alguém estiver falando, você fica quieto”

Joshua Van: “Cala a boca!”

Alexandre Pantoja: “Você entendeu?”

Joshua Van: “Cala a boca! O que você vai fazer a respeito? Você não vai fazer p* nenhuma! Senta aí! Você não vai fazer p* nenhuma! Alguém dê um pouco de leite para ele.”

Pantoja: “Ei, garoto, 19 de setembro. Você vai ficar trancado no octógono comigo.”

A troca de provocações continuou durante a coletiva e aumentou ainda mais a expectativa para a revanche. No momento da encarada, os dois mantiveram o clima hostil, reforçando a rivalidade que será resolvida novamente dentro do octógono. Para Pantoja, o confronto representa não apenas a chance de recuperar o cinturão, mas também a oportunidade de mostrar que o primeiro resultado não refletiu sua capacidade de competir contra Van.