Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA) - (Foto: Reprodução/UFC)

Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA)(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/08/2026 17:00 | Atualizado 17/08/2026 18:54

Alexandre Pantoja deixou de lado o habitual comportamento tranquilo e protagonizou um momento de tensão durante a coletiva de imprensa do UFC 331. Na última sexta-feira (14), na Filadélfia (EUA), o ex-campeão peso-mosca se irritou com as provocações de Joshua Van e chegou a partir em direção ao atual detentor do cinturão. O brasileiro precisou ser contido por Dana White, presidente do UFC, para que a discussão não evoluísse para um confronto físico.



Pantoja e Joshua Van têm revanche marcada para o dia 19 de setembro, na Califórnia (EUA). Os dois se enfrentaram originalmente em dezembro, quando o brasileiro sofreu uma grave lesão no braço durante os primeiros instantes do combate e não conseguiu continuar. Com o resultado, Van ficou com o cinturão. Recuperado da lesão, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) deixou claro que considera o novo confronto uma oportunidade para acertar as contas e recuperar o título.



A tensão começou quando Joshua Van afirmou que daria novamente uma surra no brasileiro, independentemente da lesão sofrida no primeiro encontro. Pantoja respondeu cobrando respeito e fez uma referência à sua origem brasileira antes de ameaçar o campeão.



“Primeiro, acho que ele (Joshua Van) precisa lavar a boca. Respeito de onde venho. Sou do Brasil e, no Brasil, você precisa tomar cuidado com o que fala. Se não, você pode acabar perdendo os dentes. Perdi meu cinturão, ele é o campeão, mas, como homem, ele não me derrotou. No dia 19 temos essa oportunidade”, projetou Pantoja.