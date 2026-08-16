Dana White continua com planos ambiciosos para o Ultimate (Foto: Reprodução/UFC)
Em participação no programa "The Pat McAfee Show", Dana White destacou o impacto causado pelo UFC Casa Branca e afirmou que, apesar de considerar o evento único, já conversa com Borsari sobre uma nova produção de grande porte. O cartola evitou revelar detalhes sobre o projeto, mas deixou claro que existe a possibilidade de colocá-lo em prática no futuro.
“Nunca haverá nada como a Casa Branca novamente. Naquela noite, já tínhamos grandes expectativas. Fiquei impressionado, foi a melhor coisa da qual já participei. Estar lá ao vivo foi incrível. Mas agora, meu chefe de produção, Craig Borsari, está se achando demais depois de ter arrasado naquele evento. Estamos conversando sobre algo que ele idealizou. Foi ideia dele e eu amei. Preciso trabalhar mais um pouco nisso e, se eu acabar tirando do papel e fazendo, anunciarei aqui (neste programa) primeiro”, projetou Dana.
Coliseu de Roma no radar?
Embora Dana White não tenha indicado qual seria o próximo palco escolhido pelo UFC, uma possibilidade histórica já foi associada ao dirigente no passado: o Coliseu de Roma, na Itália. Em 2023, o presidente chegou a negociar a realização de um evento no local enquanto trabalhava para viabilizar uma superluta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk. O confronto, porém, acabou não avançando, enquanto os altos custos para a realização do espetáculo também dificultaram o projeto.
Agora, após o sucesso de eventos realizados em locais incomuns, como a Esfera, em Las Vegas, e a própria Casa Branca, a possibilidade de o UFC voltar a apostar em um palco histórico ganhou novo contexto. Resta saber se o projeto idealizado por Craig Borsari será efetivamente aprovado e, principalmente, qual será o cenário escolhido para o próximo grande espetáculo do Ultimate.
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