Fabiano Doca (ao centro) com as lendas Fabrício Werdum e Wanderlei Silva (Foto: Divulgação)
Produzida pela Vinícola Sozo, dos Campos de Cima da Serra, a linha terá um blend desenvolvido exclusivamente pela especialista Aline Machado, da Dionísia dos Pampas. A primeira edição será limitada a 300 garrafas numeradas, e cerca de metade do lote já foi comercializada pela vinícola.
Para Doca, o projeto representa mais uma oportunidade de aplicar fora das lutas valores construídos ao longo de sua carreira, como disciplina, competitividade, capacidade de decisão e disposição para assumir novos desafios. “É uma alegria poder participar e estar tomando as decisões de uma marca de uma mulher tão importante, tão refinada, que tem muito bom gosto em tudo o que faz, ser chamado para ser sócio de um movimento que vai começar aqui no Sul e que vai para o Brasil inteiro e, quem sabe, se tornar nível exportação com o tempo”, destacou.
A relação de Fabiano com as lutas começou há mais de 30 anos. Conhecido como “Boxer”, ele construiu sua trajetória no universo das artes marciais e passou pelo Vale-Tudo em um período de transformação do esporte, acumulando experiências que ajudaram a formar também seu perfil empreendedor. Hoje, a atuação nos negócios representa uma nova etapa, sem deixar de lado os princípios aprendidos durante a carreira esportiva.
A nova empreitada leva Doca a um mercado distante dos ringues e tatames, mas que, segundo o ex-lutador, também exige estratégia, personalidade e visão de longo prazo. A proposta com Ali Klent é começar pelo Sul do Brasil e, posteriormente, ampliar a presença da marca para outras regiões, com a possibilidade de alcançar também o mercado internacional.
"Fico muito orgulhosa pela oportunidade de levar os nossos talentos, a nossa qualidade em termos de vinho que temos aqui nas nossas terras gaúchas. Como ítalo-gaúcha, tenho essa paixão pelo vinho, é algo que corre nas minhas veias", completou ela.
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