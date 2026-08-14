Fabiano Doca (ao centro) com as lendas Fabrício Werdum e Wanderlei Silva - (Foto: Divulgação)

Fabiano Doca (ao centro) com as lendas Fabrício Werdum e Wanderlei Silva (Foto: Divulgação)

Publicado 14/08/2026 06:00 | Atualizado 14/08/2026 19:52

Depois de mais de três décadas dedicadas às artes marciais, Fabiano Doca, conhecido no mundo das lutas como “Boxer”, começa a escrever um novo capítulo de sua trajetória. Ex-lutador de Vale-Tudo e empresário, Doca agora leva sua experiência para um novo segmento ao participar da criação de uma linha exclusiva de espumantes - em parceria com a empresária e influencer Ali Klemt.



Produzida pela Vinícola Sozo, dos Campos de Cima da Serra, a linha terá um blend desenvolvido exclusivamente pela especialista Aline Machado, da Dionísia dos Pampas. A primeira edição será limitada a 300 garrafas numeradas, e cerca de metade do lote já foi comercializada pela vinícola.



Para Doca, o projeto representa mais uma oportunidade de aplicar fora das lutas valores construídos ao longo de sua carreira, como disciplina, competitividade, capacidade de decisão e disposição para assumir novos desafios. “É uma alegria poder participar e estar tomando as decisões de uma marca de uma mulher tão importante, tão refinada, que tem muito bom gosto em tudo o que faz, ser chamado para ser sócio de um movimento que vai começar aqui no Sul e que vai para o Brasil inteiro e, quem sabe, se tornar nível exportação com o tempo”, destacou.

Linha exclusiva de espumantes é fruto da parceria entre Doca e Ali Klemt (Foto: Divulgação)

A relação de Fabiano com as lutas começou há mais de 30 anos. Conhecido como “Boxer”, ele construiu sua trajetória no universo das artes marciais e passou pelo Vale-Tudo em um período de transformação do esporte, acumulando experiências que ajudaram a formar também seu perfil empreendedor. Hoje, a atuação nos negócios representa uma nova etapa, sem deixar de lado os princípios aprendidos durante a carreira esportiva.



A nova empreitada leva Doca a um mercado distante dos ringues e tatames, mas que, segundo o ex-lutador, também exige estratégia, personalidade e visão de longo prazo. A proposta com Ali Klent é começar pelo Sul do Brasil e, posteriormente, ampliar a presença da marca para outras regiões, com a possibilidade de alcançar também o mercado internacional.



"Fico muito orgulhosa pela oportunidade de levar os nossos talentos, a nossa qualidade em termos de vinho que temos aqui nas nossas terras gaúchas. Como ítalo-gaúcha, tenho essa paixão pelo vinho, é algo que corre nas minhas veias", completou ela.

A relação de Fabiano com as lutas começou há mais de 30 anos. Conhecido como “Boxer”, ele construiu sua trajetória no universo das artes marciais e passou pelo Vale-Tudo em um período de transformação do esporte, acumulando experiências que ajudaram a formar também seu perfil empreendedor. Hoje, a atuação nos negócios representa uma nova etapa, sem deixar de lado os princípios aprendidos durante a carreira esportiva.A nova empreitada leva Doca a um mercado distante dos ringues e tatames, mas que, segundo o ex-lutador, também exige estratégia, personalidade e visão de longo prazo. A proposta com Ali Klent é começar pelo Sul do Brasil e, posteriormente, ampliar a presença da marca para outras regiões, com a possibilidade de alcançar também o mercado internacional."Fico muito orgulhosa pela oportunidade de levar os nossos talentos, a nossa qualidade em termos de vinho que temos aqui nas nossas terras gaúchas. Como ítalo-gaúcha, tenho essa paixão pelo vinho, é algo que corre nas minhas veias", completou ela.

Depois de décadas dedicadas às artes marciais, Fabiano Doca mostra que a experiência construída no esporte pode ultrapassar as fronteiras da competição. Agora, o “Boxer” troca os desafios das lutas por novos negócios e aposta em um produto sofisticado para ampliar sua trajetória como empresário.