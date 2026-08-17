Carlos Prates aceita possível desafio contra o campeão dos meio-médios e mira feito inédito para o país na categoria(Foto: Reprodução/UFC)
Após ser citado pelo campeão Makhachev, Carlos Prates promete nocautear o russo em possível duelo; veja
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