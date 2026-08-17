Carlos Prates aceita possível desafio contra o campeão dos meio-médios e mira feito inédito para o país na categoria - (Foto: Reprodução/UFC)

Carlos Prates aceita possível desafio contra o campeão dos meio-médios e mira feito inédito para o país na categoria(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/08/2026 16:00 | Atualizado 17/08/2026 18:50

Carlos Prates não perdeu tempo para responder a Islam Makhachev após ser apontado pelo próprio campeão como o principal candidato ao próximo title shot dos meio-médios do UFC. No último sábado (15), pouco depois de o russo defender o cinturão pela primeira vez contra Ian Machado Garry, na luta principal do UFC 330, na Filadélfia (EUA), o brasileiro aproveitou para mandar um recado direto ao possível futuro adversário.

Em vídeo publicado pelo perfil “Crash MMA”, Prates prometeu nocautear Makhachev e afirmou que pretende fazer história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão dos meio-médios do UFC. Embora a organização ainda não tenha oficializado o próximo desafiante, o paulista aparece como um dos nomes mais fortes na disputa pela oportunidade, especialmente por ocupar a primeira posição no Ranking Meta.

“Eu vou nocautear você, irmão. Vou te nocautear. Vou trazer aquele cinturão para o Brasil. O primeiro campeão meio-médio do Brasil”, projetou Prates.

Missão contra o campeão

Caso o UFC confirme o confronto, Carlos Prates terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira. Makhachev chega ao possível duelo embalado por uma sequência de 17 vitórias consecutivas no octógono, marca que o coloca entre os maiores vencedores da história da organização.

O último atleta a tentar interromper o domínio do russo foi Ian Machado Garry. O irlandês enfrentou Makhachev na luta principal do UFC 330, mas acabou superado por decisão unânime. Agora, Prates surge como o próximo nome disposto a testar o campeão, apostando justamente em sua principal arma: o poder de nocaute.

Se o duelo for confirmado, o brasileiro terá a chance de quebrar uma sequência histórica e, ao mesmo tempo, buscar um feito inédito para o país na divisão até 77kg.