Hossam Hassan, em jogo da Copa do Mundo 2026 contra a Argentina - Roberto Schmidt / AFP

Hossam Hassan, em jogo da Copa do Mundo 2026 contra a ArgentinaRoberto Schmidt / AFP

Publicado 18/08/2026 09:48 | Atualizado 18/08/2026 09:49





Segundo a reportagem, Hassan estava em um resort na cidade de Marina El Alamein, no norte do país africano, junto com Dan-Adam, quando eles encontraram Huwayda, que estava com os filhos do ex-casal. Foi quando as mulheres começaram uma discussão que logo evoluiu para um confronto físico, com socos, puxões de cabelo e pontapés.



LEIA MAIS: Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina O técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan , desmaiou após tentar separar uma briga entre a sua atual mulher, Dan-Adam, e a ex, Huwayda. O treinador acabou sendo hospitalizado devido ao conflito, mas passa bem, conforme o 'Sky News Arabia'.Segundo a reportagem, Hassan estava em um resort na cidade de Marina El Alamein, no norte do país africano, junto com Dan-Adam, quando eles encontraram Huwayda, que estava com os filhos do ex-casal. Foi quando as mulheres começaram uma discussão que logo evoluiu para um confronto físico, com socos, puxões de cabelo e pontapés.

Ao tentar apartar a briga, o treinador de 60 anos teve um mal-estar. Ele acabou socorrido pela equipe médica local e encaminhado ao hospital, mas passa bem.



O conflito entre as mulheres continuou mesmo após o incidente. Huwayda chegou a ir para uma delegacia prestar queixa, mas acabou desistindo.

Desempenho na Copa do Mundo

Hossam Hassan comandou o Egito na Copa do Mundo 2026, em edição que marcou a melhor campanha da seleção na história do torneio. O time chegou às oitavas de final, mas acabou eliminado para a Argentina, que viria a ser vice-campeã da competição.