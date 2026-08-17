Baltimore Ravens e Dallas Cowboys vão medir forças no Maracanã - NFL International

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys vão medir forças no MaracanãNFL International

Publicado 17/08/2026 22:21

Pedro Sampaio e Ricky Martin vão se apresentar no show do intervalo do NFL Rio Game 2026 , entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã, no dia 27 de setembro. A liga fez o anúncio na noite desta segunda-feira (17).

"A estrela do funk brasileiro DJ Pedro Sampaio e o ícone global da música Ricky Martin se apresentarão no show do intervalo do jogo da NFL no Rio em 2026! 27 de setembro. Estádio do Maracanã".

Este será o terceiro jogo da liga no Brasil, mas o primeiro no Rio de Janeiro. Ravens e Cowboys medirão forças a partir das 17h25 (de Brasília) do dia 27 de setembro, pela semana 3 da competição.

"Cresci no Rio de Janeiro, vendo o Estádio do Maracanã como um lugar onde a história era feita. Nunca imaginei que minha primeira apresentação naquele gramado seria ao lado de Ricky Martin, que sempre foi uma grande inspiração para mim. É difícil descrever em palavras", disse Pedro Sampaio, ao site da NFL.

"O Maracanã faz parte da história tanto do esporte quanto da música, e participar deste momento — especialmente no primeiro jogo da NFL na minha cidade natal — é algo que levarei comigo para o resto da vida. Estou incrivelmente feliz e grato por fazer parte de uma noite que ficará marcada na história", completou.

Ricky Martin também celebrou a oportunidade de performar no show intervalo do jogo no Rio de Janeiro.

"2026 tem sido um ano repleto de oportunidades maravilhosas, e esta é certamente uma delas. Fazer parte de mais um evento histórico da NFL ao lado de Pedro Sampaio é incrivelmente emocionante, especialmente porque me traz de volta a um dos meus lugares favoritos no mundo: o Rio", afirmou Ricky Martin.

"Não há nada como a energia do povo brasileiro, e mal posso esperar para reencontrar nossos fãs e me apresentar ao vivo no icônico Maracanã. Preparem-se para dançar! Vejo vocês em setembro!", completou.

Terceira partida da NFL no Brasil

O primeiro jogo da liga no país aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, em setembro de 2024. Naquela ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29