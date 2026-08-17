Rodrygo irá voltar a realizar atividades no próximo mês - Fadel Senna / AFP

Rodrygo irá voltar a realizar atividades no próximo mêsFadel Senna / AFP

Publicado 17/08/2026 19:22

Rio - Uma excelente notícia para os torcedores do Real Madrid. O atacante Rodrygo, de 25 anos, está em aceleração da recuperação da grave lesão sofrida no joelho direito e deverá voltar a fazer atividades nos gramados no próximo mês. As informações são do portal "GE".

Rodrygo sofreu ruptura de ligamento e de menisco no joelho direito em março, em um jogo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. A previsão é que o brasileiro só consiga voltar a participar de um jogo no ano que vem.

A lesão de Rodrygo o fez ficar de fora da Copa do Mundo. O jogador era peça importante para Carlo Ancelotti, que o comandou no seu melhor momento pelo Real Madrid. Além dele, Éder Militão, também do clube espanhol ficou de fora da competição.

Quando retornar ao Real Madrid, o Rodrygo tentará recuperar o espaço perdido na temporada passada. Com Xabi Alonso, o brasileiro não teve muitas oportunidades, algo que poderá mudar com José Mourinho.