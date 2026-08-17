Lamine Yamal zoa companheiros em treino do Barcelona - Reprodução / X @FCBarcelona

Lamine Yamal zoa companheiros em treino do BarcelonaReprodução / X @FCBarcelona

Publicado 17/08/2026 17:54 | Atualizado 17/08/2026 17:54

Espanha - Lamine Yamal fez um comentário que arrancou risadas em sua chegada ao treino do Barcelona, nesta segunda-feira (17). Campeão da Copa do Mundo há poucas semanas com a seleção espanhola, o ponta observou que uma dupla de colegas de equipe pintou o cabelo devido ao título e não os perdoou.

Os alvos da zoação foram os meio-campistas Gavi e Pedri, que tingiram suas cabeleiras de rosa e branco respectivamente, promessas que realizaram antes da vitória sobre a Argentina na final do torneio.

Enquanto entrava no gramado do CT Joan Gamper, Yamal comparou os dois "coloridos" a pirulitos. "Atrás de mim, os 'Chupa Chups' (pirulitos) de morango e de nata (creme)", zombou o ponta, que ainda repetiu o apelido quando os meias se juntaram a ele no campo.

Veja a piada de Yamal e o cabelo da dupla

Lamine Yamal: "Bom dia! Atrás de mim vêm dois pirulitos de creme e morango, vejam só."



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/yee1qthcp1 — Central Lamine Yamal (@CentralDoYamal) August 17, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato