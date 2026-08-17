Espanha - Lamine Yamal fez um comentário que arrancou risadas em sua chegada ao treino do Barcelona, nesta segunda-feira (17). Campeão da Copa do Mundo há poucas semanas com a seleção espanhola, o ponta observou que uma dupla de colegas de equipe pintou o cabelo devido ao título e não os perdoou.
Enquanto entrava no gramado do CT Joan Gamper, Yamal comparou os dois "coloridos" a pirulitos. "Atrás de mim, os 'Chupa Chups' (pirulitos) de morango e de nata (creme)", zombou o ponta, que ainda repetiu o apelido quando os meias se juntaram a ele no campo.
Veja a piada de Yamal e o cabelo da dupla
Lamine Yamal: "Bom dia! Atrás de mim vêm dois pirulitos de creme e morango, vejam só."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.