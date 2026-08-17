Lamine Yamal zoa companheiros em treino do BarcelonaReprodução / X @FCBarcelona

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Espanha - Lamine Yamal fez um comentário que arrancou risadas em sua chegada ao treino do Barcelona, nesta segunda-feira (17). Campeão da Copa do Mundo há poucas semanas com a seleção espanhola, o ponta observou que uma dupla de colegas de equipe pintou o cabelo devido ao título e não os perdoou.
LEIA MAIS: Rodri se declara ao Barcelona: 'Um sonho chegar aqui'
Os alvos da zoação foram os meio-campistas Gavi e Pedri, que tingiram suas cabeleiras de rosa e branco respectivamente, promessas que realizaram antes da vitória sobre a Argentina na final do torneio.
CONFIRA MAIS: Raphinha deve se tornar o capitão principal do Barcelona
Enquanto entrava no gramado do CT Joan Gamper, Yamal comparou os dois "coloridos" a pirulitos. "Atrás de mim, os 'Chupa Chups' (pirulitos) de morango e de nata (creme)", zombou o ponta, que ainda repetiu o apelido quando os meias se juntaram a ele no campo.

Veja a piada de Yamal e o cabelo da dupla

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato