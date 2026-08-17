Rodri é o novo jogador do BarcelonaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Rodri se declara ao Barcelona: 'Um sonho chegar aqui'
Espanhol, de 30 anos, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026; clube catalão desembolsou cerca de R$ 453 milhões
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