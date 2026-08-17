Rodri é o novo jogador do Barcelona - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri é o novo jogador do BarcelonaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 17/08/2026 16:48

Rio - Eleito pela Fifa como o melhor jogador da Copa do Mundo, o meia Rodri, de 30 anos, chegou a Barcelona nesta segunda-feira (17) para se apresentar ao clube espanhol. O atleta exaltou a oportunidade de defender uma das principais equipes do futebol europeu.

"É um sonho estar aqui! Estou ansioso para trabalhar com meus companheiros de equipe e dar o meu melhor para vencer tudo. Vamos em busca da Liga dos Campeões e de todos os títulos.", disse Rodri, que foi recepcionado por torcedores do clube catalão.

O Barcelona e o Manchester City chegaram a um acordo pela venda de Rodri no último fim de semana. O clube espanhol irá desembolsar algo em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões) pelo meia.

Revelado pelo Villareal, Rodri está de volta à Espanha depois de sete anos atuando pelo Manchester City. O meia também passou pelo Atlético de Madrid. O atleta foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola. Além disso, foi campeão da Liga dos Campeões em 2023 pelo clube inglês e vencedor da Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de melhor atleta da Copa de 2026.