Bruno Guimarães em ação pelo Arsenal contra o Manchester CityAdrian Dennis / AFP

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Theo Faria
Capitão do Arsenal, Odegaard rasgou elogios a Bruno Guimarães depois da vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City, no último domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra. Recém-contratado, o brasileiro não precisou de muito tempo para conquistar a admiração do norueguês.
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“Dá para perceber que é um jogador de altíssimo nível desde o primeiro segundo em que entra no treino. Você sente a presença e a qualidade dele. Então, foi muito fácil nos conectarmos. É um jogador brilhante”, iniciou o meia-atacante.

“Encaixou perfeitamente na equipe. É um lutador, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés. E ele tem aquela calma, sempre espera o momento certo e encontra o passe”, completou.

Bruno Guimarães chegou aos Gunners há pouco mais de uma semana, comprado ao Newcastle por 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). Ele assinou vínculo até junho de 2030.
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Depois de levantar o troféu, o Arsenal se prepara para enfrentar o Coventry City, sexta-feira (21). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela rodada de abertura do Campeonato Inglês.