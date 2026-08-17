Bruno Guimarães em ação pelo Arsenal contra o Manchester City - Adrian Dennis / AFP

Bruno Guimarães em ação pelo Arsenal contra o Manchester CityAdrian Dennis / AFP

Publicado 17/08/2026 16:34

Capitão do Arsenal, Odegaard rasgou elogios a Bruno Guimarães depois da vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City , no último domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra. Recém-contratado, o brasileiro não precisou de muito tempo para conquistar a admiração do norueguês.

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“Dá para perceber que é um jogador de altíssimo nível desde o primeiro segundo em que entra no treino. Você sente a presença e a qualidade dele. Então, foi muito fácil nos conectarmos. É um jogador brilhante”, iniciou o meia-atacante.



“Encaixou perfeitamente na equipe. É um lutador, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés. E ele tem aquela calma, sempre espera o momento certo e encontra o passe”, completou.



Bruno Guimarães “Dá para perceber que é um jogador de altíssimo nível desde o primeiro segundo em que entra no treino. Você sente a presença e a qualidade dele. Então, foi muito fácil nos conectarmos. É um jogador brilhante”, iniciou o meia-atacante.“Encaixou perfeitamente na equipe. É um lutador, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés. E ele tem aquela calma, sempre espera o momento certo e encontra o passe”, completou.Bruno Guimarães chegou aos Gunners há pouco mais de uma semana , comprado ao Newcastle por 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). Ele assinou vínculo até junho de 2030.