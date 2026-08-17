Bruno Guimarães em ação pelo Arsenal contra o Manchester CityAdrian Dennis / AFP
“Dá para perceber que é um jogador de altíssimo nível desde o primeiro segundo em que entra no treino. Você sente a presença e a qualidade dele. Então, foi muito fácil nos conectarmos. É um jogador brilhante”, iniciou o meia-atacante.
“Encaixou perfeitamente na equipe. É um lutador, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés. E ele tem aquela calma, sempre espera o momento certo e encontra o passe”, completou.
Bruno Guimarães chegou aos Gunners há pouco mais de uma semana, comprado ao Newcastle por 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). Ele assinou vínculo até junho de 2030.
Depois de levantar o troféu, o Arsenal se prepara para enfrentar o Coventry City, sexta-feira (21). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela rodada de abertura do Campeonato Inglês.
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