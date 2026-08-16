Rodri com a camisa do Manchester City - Divulgação / Manchester City

Rodri com a camisa do Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 16/08/2026 17:29

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona acertou a contratação de Rodri para a temporada 2026/2027. Após mais de um mês de negociações e especulado no Real Madrid, o espanhol vai jogar pela equipe catalã.

O jogador, de 30 anos, atuou durante sete temporadas pelo clube inglês Manchester City. Nesse período, participou de 298 jogos, fez 28 gols e deu 30 assistências.

Valores de contratação

O Barcelona vai pagar 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões) pelo atleta, segundo o jornal espanhol Marca. A primeira proposta do clube espanhol foi de 45 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões), que foi prontamente recusada pelo clube inglês.

Sobre o jogador

Rodri se profissionalizou pelo Villareal e manteve-se por lá em suas 3 primeiras temporadas, jogando 81 jogos, marcando 2 gols e dando 6 assistências, o jogador foi considerado grandes destaques da equipe e se transferiu, para o também espanhol, Atlético Madrid, clube de infância do volante.

Pelo Atleti, jogou apenas uma temporada e foi destaque absoluto da equipe de Diego Simeone, jogando 47 partidas, marcando 3 gols e dando uma assistência, além de conquistar seu primeiro título como profissional, a Supercopa da Europa.

Por fim, em 2019 se transferiu novamente, e dessa vez para o futebol inglês, no Manchester City, a pedido do técnico Pep Guardiola. Por lá se concretizou como um dos maiores meio-campista da história da Inglaterra, conquistando um Mundial de Clubes, uma Champions League, quatro Campeonatos Ingleses, três Copas da Liga e duas Copas da Inglaterra. Individualmente, faturou a Bola de Ouro na temporada 2023/2024.

Pela Espanha

Na seleção espanhola foi campeão da Liga das Nações 2022-2023, Eurocopa 2024 e a Copa do Mundo 2026, em todas foi eleito o melhor das competições.