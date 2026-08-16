Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC

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João Alexandre Borges
Gabigol celebrou a vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0 em São Januário, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, e aproveitou para cutucar o adversário. O atacante, que fez história com a camisa do Rubro-Negro Carioca, falou em "um flamenguista ganhando" no estádio.
"Eles me chamaram de 'mulambo', mas eu sou (risos). Então, não tem problema nenhum. Importante vitória, feliz pela vitória do Santos. Feliz também, querendo ou não, é um flamenguista ganhando aqui. Então, felicidade dupla e com gol também".
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Gabigol, aliás, foi o autor do primeiro gol do Santos na partida. Willian Arão e Luan Peres fizeram os outros do Peixe.
Com o resultado, o time de Cuca deixou a zona de rebaixamento. O Santos soma 25 pontos e aparece em 14º. Já o Vasco tem 22 e caiu para 19º.