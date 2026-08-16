Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC
Gabigol cutuca o Vasco após vitória: 'Flamenguista ganhando aqui'
Camisa 9 fez história com pelo Rubro-Negro Carioca, o maior rival do Cruz-Maltino; ele contou que foi chamado de 'mulambo'
Franclim Carvalho critica o VAR: 'Lance do Danilo é um escândalo'
Treinador queria que o árbitro fosse chamado ao monitor para revisar a falta de Ramon no jogador do Botafogo e aplicar o cartão vermelho
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Jardim elogia evolução do Flamengo e se preocupa com arbitragem
Técnico mostra-se satisfeito com a boa atuação do Rubro-Negro em momento decisivo da temporada e reclama da falta de critério nos jogos
Após Vitória x Botafogo, Arthur Cabral é expulso pela 'Lei Vini Jr'
Atacante do Glorioso tapou a boca com a mão ao discutir com o técnico Jair Ventura, do Leão da Barrada; partida terminou com confusão
Júnior Santos cita a CBF e desabafa: 'Sempre contra o Botafogo'
Atacante ficou na bronca com a não expulsão de Ramon, que fez falta dura em Danilo; ele também destacou a vergonha pela goleada na Sula
Pedro festeja objetivo cumprido pelo Fla: 'Chegar perto do Palmeiras'
Centroavante do Rubro-Negro acredita que resultado da rodada no Brasileirão dá ainda mais confiança ao elenco para jogo contra o Cruzeiro
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