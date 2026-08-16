Comemoração dos jogadores do Real MadridIna Fassbender / AFP
Como foi a vitória do Real Madrid?
O segundo gol da equipe foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Após boa cobrança de escanteio de Arda Guller, o zagueiro Huijsen subiu em meio à defesa do Schalke e marcou de cabeça.
Para fechar o placar, aos 56 minutos, o novo contratado para o ataque, Carlos Espí, marcou de cabeça, com cruzamento de Carreras, pelo lado esquerdo do campo.
O brasileiro Vinicius Júnior também chegou a marcar no segundo tempo da partida, mas o gol foi anulado após o bandeirinha assinalar impedimento na jogada.
O Schalke 04 criou algumas chances de perigo ao longo da partida, mas a falta de efetividade da equipe e o goleiro Lunin impediram os alemães de marcar um tento.
Como foi a goleada do Barcelona?
Superior durante todo o primeiro tempo, o clube espanhol sofreu um gol aos 43 minutos, em falha da defesa culé. Joan García espalmou a bola para a área após um chute, e sobrou para Doucouré, sozinho, finalizar e empatar o jogo.
No começo do segundo tempo, com apenas 3 minutos, Hamza marcou com assistência do alemão Adeyemi. Na sequência, aos 81, Lamine Yamal sofreu um pênalti e converteu para ampliar a vantagem.
Próximo ao fim do jogo, faltando 2 minutos para o fim do tempo regulamentar, Olaigbe descontou para a equipe da Suíça. Mas, aos 89 e 91, Bisiwu marcou e garantiu a vitória para o Barcelona.
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