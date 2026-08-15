Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporada - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporadaDivulgação

Publicado 15/08/2026 13:07

não por opção técnica.

O Real Madrid terá novidades e ausências no amistoso de domingo (16), contra o Schalke 04, na Alemanha. Quem ficou fora da lista de relacionados foi Endrick , mas

O motivo para Endrick não jogar



não treinou com os companheiros neste sábado (15) e faz um trabalho especial de prevenção de lesões. Além dele, que Segundo o jornal espanhol 'AS', o atacante brasileiroe faz um. Além dele, que jogou no 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña , Tchouameni também está fora da partida.

Outros jogadores que estão no departamento médico também são desfalques não apenas contra a equipe alemã como durante toda a pré-temporada: Asencio, Éder Militão, Mendy e Rodrygo.



As novidades do Real Madrid



O amistoso também servirá para o técnico José Mourinho testar as contratações para a temporada 2026/27. Afinal, Cucurella, Diomande, Dumfries e Konaté estão relacionados e estrearão, mesmo que joguem alguns minutos por terem iniciado os treinos depois que os novos companheiros.



Há também retornos importantes. Courtois, Bellingham e Mbappé ficam à disposição do técnico português pela primeira vez desde que retornaram da Copa do Mundo.



Esse será o último teste do Real Madrid antes da estreia no Campeonato Espanhol. A partida fora de casa, contra o Espanyol, está marcada para daqui a uma semana, no dia 22 de agosto.