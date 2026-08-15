Cristiano Ronaldo em seu primeiro treino pelo Al-Nassr, após a Copa do Mundo - Foto: Divulgação

Cristiano Ronaldo em seu primeiro treino pelo Al-Nassr, após a Copa do MundoFoto: Divulgação

Publicado 15/08/2026 12:53

O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo fará sua estreia no Campeonato Árabe, enfrentando o Al Fateh, às 15h (de Brasília). Porém, de acordo com a imprensa local, o jogador não será relacionado para a partida, pois ainda se recupera de sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O craque português ficou mais de um mês parado por conta da eliminação precoce de Portugal, que foi eliminada nas oitavas de finais, para a Espanha, equipe que posteriormente se tornaria campeã da competição. Ele se reapresentou na terça-feira (13), e desde então, participou de apenas duas atividades em conjunto com o grupo.

Expectativa de retorno

Com sua ausência praticamente confirmada, o camisa 7 deve voltar a vestir a camisa da equipe apenas na terça-feira (18), contra o Al-Draih, em partida válida pela Copa do Rei Saudita. Na última temporada, o jogador foi o artilheiro e peça essencial para a conquista da liga nacional.

Mudanças na vida pessoal



Durante o período de descanso, Cristiano Ronaldo aproveitou para se casar com Georgina Rodríguez, dois dias antes da reapresentação, após 10 anos de vínculo e dois filhos. Além disso, o craque apareceu com um visual novo e surpreendeu o público com seu cabelo ruivo.