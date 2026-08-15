Rodri entra em última temporada do contrato com o Manchester CityAlex Grimm / Getty Images via AFP

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Hugo Perruso
Uma terceira tentativa pode ser a decisiva para resolver o impasse entre Barcelona e Manchester City por Rodri. A proposta mais recente do clube catalão, após duas negativas, é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 423,3 milhões) mais bônus, e colocou as partes mais próximas de um acordo.
É o que informa o jornal espanhol 'Marca', que ouviu fontes envolvidas na negociação.

O que pediu o Manchester City por Rodri

O interesse começou a ganhar força na semana passada, quando Rodri recusou o Real Madrid e sinalizou o Barcelona como seu destino, com um acerto de quatro anos de contrato. O City desejava renovar com o volante, mas respeitou a vontade do jogador eleito o melhor da Copa do Mundo.
Ainda assim, estipulou o valor para liberá-lo: 80 milhões de euros (R$ 483,8 milhões). Só que o clube catalão ofereceu valores bem menores nas duas propostas anteriores.

Barcelona tem prazo curto por acerto

A primeira foi de 50 milhões de euros e a segunda, de 60 milhões de euros. Desta vez, com um valor mais próximo, há confiança de que a diferença possa ser superada.
Há otimismo no Barcelona de que um acordo agora é possível, mas a expectativa é de que as conversas ainda se arrastarão até que haja um final. O problema é que a atual janela de transferências está perto de acabar: restam duas semanas.
Enquanto o desfecho não sai, Rodri treina em separado do restante do elenco do Manchester City. Na sexta-feira (14), ele teve um encontro com Maresca, novo técnico do clube, que deixou em aberto o futuro do volante espanhol.