Rodri entra em última temporada do contrato com o Manchester CityAlex Grimm / Getty Images via AFP
Barcelona faz terceira proposta ao City e fica mais perto de Rodri
Clube catalão ainda não alcança valor desejado pelos ingleses, mas jornal espanhol garante que houve avanço na negociação
O que pediu o Manchester City por Rodri
Barcelona tem prazo curto por acerto
Igor Rabello machuca o ombro e vira preocupação no Fluminense
Lance aconteceu no início do segundo tempo da partida contra o Palmeiras; ele pediu substituição e deixou o campo para a entrada de Millán
Dupla se junta à delegação do Botafogo para a partida contra o Vitória
A equipe de Franclim Carvalho encara o Leão da Barra neste domingo (16), a partir das 18h30, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro
Neilton exalta Vitória e Botafogo: 'Fazem parte da minha história'
Ele não escondeu o carinho pelos dois, contou que planeja estar de volta aos campos em 2027 e já constrói o futuro fora das quatro linhas
Marcão elogia a atuação do Fluminense e explica Ganso como titular
Meio-campista foi peça importante na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pelo Brasileirão
Arias é chamado de Judas em reencontro com torcida do Flu no Maracanã
Colombiano também foi alvo de muitas vaias e xingamentos ao longo do jogo entre Fluminense e Palmeiras, pelo Brasileirão
Cano exalta comportamento do Fluminense: 'Um time de guerreiro'
Atacante também celebrou o primeiro gol em jogos oficiais na temporada; ele marcou nos acréscimos para garantir o 3 a 2 sobre o Palmeiras
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