Rodri entra em última temporada do contrato com o Manchester City - Alex Grimm / Getty Images via AFP

Rodri entra em última temporada do contrato com o Manchester CityAlex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 15/08/2026 11:40

70 milhões de euros (cerca de R$ 423,3 milhões) mais bônus, e colocou as partes mais próximas de um acordo.

Uma terceira tentativa pode ser a decisiva para resolver o impasse entre Barcelona e Manchester City por Rodri. A proposta mais recente do clube catalão, após duas negativas , é demais bônus, e colocou as partes mais próximas de um acordo.

É o que informa o jornal espanhol 'Marca', que ouviu fontes envolvidas na negociação.



O que pediu o Manchester City por Rodri



Ainda assim, estipulou o valor para liberá-lo: 80 milhões de euros (R$ 483,8 milhões). Só que o clube catalão ofereceu valores bem menores nas duas propostas anteriores.



Barcelona tem prazo curto por acerto



A primeira foi de 50 milhões de euros e a segunda, de 60 milhões de euros. Desta vez, com um valor mais próximo, há confiança de que a diferença possa ser superada.

Há otimismo no Barcelona de que um acordo agora é possível, mas a expectativa é de que as conversas ainda se arrastarão até que haja um final. O problema é que a atual janela de transferências está perto de acabar: restam duas semanas.



Rodri treina em separado do restante do elenco do Manchester City. Na sexta-feira (14), ele teve um encontro com Maresca, novo técnico do clube, que

Enquanto o desfecho não sai,. Na sexta-feira (14), ele teve um encontro com Maresca, novo técnico do clube, que deixou em aberto o futuro do volante espanhol



