Alex Sandro ainda vive expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Alex Sandro ainda vive expectativa de ser convocado para a Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2026 11:48 | Atualizado 15/08/2026 11:49

A renovação contratual do lateral-esquerdo Alex Sandro, anunciada pelo Flamengo para mais uma temporada, passou a ser observada sob uma perspectiva cada vez mais crítica diante da reduzida disponibilidade do jogador em 2026.

Após o empate diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América



Com seis pontos de desvantagem para o líder do campeonato, o time poderá reduzir a distância para apenas três pontos caso o Palmeiras tropece diante do Fluminense, neste sábado (15), no Maracanã, e o time de Leonardo Jardim conquiste os três pontos no interior paulista. O cenário, portanto, mantém o Mais Querido plenamente inserido na disputa pelo título nacional.

, o Flamengo volta momentaneamente suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Mirassol neste domingo (16), pela 23ª rodada, em uma partida que poderá adquirir contornos decisivos na perseguição ao Palmeiras.Com seis pontos de desvantagem para o líder do campeonato, o time poderá reduzir a distância para apenas três pontos caso o Palmeiras tropece diante do Fluminense, neste sábado (15), no Maracanã, e o time de Leonardo Jardim conquiste os três pontos no interior paulista. O cenário, portanto, mantém o Mais Querido plenamente inserido na disputa pelo título nacional.

Entretanto, a preparação para o compromisso contra o Mirassol também evidencia problemas que extrapolam as quatro linhas. Embora Luiz Araújo e Everton Cebolinha estejam novamente à disposição, Bruno Henrique será preservado em razão das dores que ainda sente, mesmo sem uma lesão constatada nos exames. A prioridade é tê-lo em condições para o decisivo confronto de volta contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (19).

Em meio às dificuldades de elenco e à ausência de soluções definitivas para algumas posições, uma questão específica começa a provocar questionamentos entre os torcedores: a situação de Alex Sandro.

Aos 35 anos, ele ainda não conseguiu transformar a confiança depositada pela diretoria em uma sequência consistente de atuações e, consequentemente, em retorno esportivo compatível com o investimento realizado pelo clube.

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Os números ajudam a dimensionar o problema. Alex Sandro soma apenas 352 minutos a mais em campo do que Arrascaeta, jogador que atravessou aproximadamente três dos oito primeiros meses da temporada afastado por problemas físicos. A comparação, por si só, não determina a qualidade de um atleta, mas expõe a dificuldade do Flamengo em contar regularmente com um jogador que recebeu a confiança institucional para permanecer no elenco. Os números ajudam a dimensionar o problema. Alex Sandro soma apenas 352 minutos a mais em campo do que Arrascaeta, jogador que atravessou aproximadamente três dos oito primeiros meses da temporada afastado por problemas físicos. A comparação, por si só, não determina a qualidade de um atleta, mas expõe a dificuldade do Flamengo em contar regularmente com um jogador que recebeu a confiança institucional para permanecer no elenco.