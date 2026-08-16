Cristiano Ronaldo avistado com cabelo ruivo - Reprodução/X @B24PT

Cristiano Ronaldo avistado com cabelo ruivoReprodução/X @B24PT

Publicado 16/08/2026 13:53

O camisa 7 do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo , declarou à revista Vogue que sua vida já está toda planejada e, provavelmente, a temporada 2026/2027 seria sua última temporada jogando futebol profissionalmente.

"Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular" afirmou, o atacante português.

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O jogador foi poupado na reestreia da equipe, no sábado (15), que venceu por 3 a 0 a equipe do Al Fateh, com atuação excepcional de João Félix. Sua ausência para a partida tem ligação com o processo de recuperação após ter participado da Copa do Mundo. O jogador foi poupado na reestreia da equipe, no sábado (15), que venceu por 3 a 0 a equipe do Al Fateh, com atuação excepcional de João Félix. Sua ausência para a partida tem ligação com o processo de recuperação após ter participado da Copa do Mundo.

Expectativa para a temporada

As expectativas para a temporada atual animam os torcedores do Al-Nassr e Cristiano Ronaldo. A equipe conquistou o título da liga nacional no último ano e Cristiano Ronaldo marcou 38 gols e deu 4 assistências em 49 partidas.

Marco histórico

Hoje, Cristiano está com 976 gols em 1.331 jogos e está em busca da marca inédita de 1.000 gols em partidas oficiais. Há altas expectativas de que Cristiano faça sua estreia na próxima terça-feira (18), contra a equipe do Al-Draih, pela Copa do Rei Saudita.

