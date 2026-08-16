Bruno Guimarães com a medalha de campeão após o título com o ArsenalAdrian Dennis / AFP
Bruno Guimarães recebe elogio do técnico após título do Arsenal
Gunners venceram o Manchester City por 3 a 0 e conquistaram a Supercopa da Inglaterra; volante brasileiro recebeu oportunidade como titular
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