Bruno Guimarães com a medalha de campeão após o título com o Arsenal - Adrian Dennis / AFP

Bruno Guimarães com a medalha de campeão após o título com o ArsenalAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/08/2026 16:00

País de Gales - Reforços do Arsenal, Bruno Guimarães e Christos Tzolis receberam elogios do técnico Mikel Arteta neste domingo (16), depois da vitória sobre o Manchester City por 3 a 0 , que garantiu o título da Supercopa da Inglaterra aos Gunners, no Principality Stadium, em Cardiff.

"Acho que eles foram excepcionais. Christos mostrou amplamente do que é capaz. Ele precisa levar isso para a Premier League, e deu todos os sinais de que vai conseguir, porque é muito consistente e tranquilo dentro e ao redor da área".

"E quanto ao Bruno, percebe-se isso muito bem: após dois ou três minutos, quando ele faz um desarme, fica claro que sua presença em campo será algo realmente importante".

Os dois foram titulares na partida deste fim de semana. O jogador grego, inclusive, deu duas assistências.

Christos Tzolis tem 24 anos e veio do Club Brugge, da Bélgica. Já Bruno Guimarães, de 28, estava no Newcastle, da Inglaterra, antes de se juntar aos Gunners.