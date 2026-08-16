Bruno Guimarães com a medalha de campeão após o título com o ArsenalAdrian Dennis / AFP

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João Alexandre Borges
País de Gales - Reforços do Arsenal, Bruno Guimarães e Christos Tzolis receberam elogios do técnico Mikel Arteta neste domingo (16), depois da vitória sobre o Manchester City por 3 a 0, que garantiu o título da Supercopa da Inglaterra aos Gunners, no Principality Stadium, em Cardiff.
"Acho que eles foram excepcionais. Christos mostrou amplamente do que é capaz. Ele precisa levar isso para a Premier League, e deu todos os sinais de que vai conseguir, porque é muito consistente e tranquilo dentro e ao redor da área".
"E quanto ao Bruno, percebe-se isso muito bem: após dois ou três minutos, quando ele faz um desarme, fica claro que sua presença em campo será algo realmente importante".
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Os dois foram titulares na partida deste fim de semana. O jogador grego, inclusive, deu duas assistências.
Christos Tzolis tem 24 anos e veio do Club Brugge, da Bélgica. Já Bruno Guimarães, de 28, estava no Newcastle, da Inglaterra, antes de se juntar aos Gunners.