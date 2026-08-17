Momento em que o goleiro tenta evitar o gol contraReprodução
OMG. SICK OWN GOAL. BP 2-1 VS ÖIS! pic.twitter.com/rnRCCdHLtq— Swedish Football News (@SwefootballEN) August 16, 2026
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Momento em que o goleiro tenta evitar o gol contraReprodução
OMG. SICK OWN GOAL. BP 2-1 VS ÖIS! pic.twitter.com/rnRCCdHLtq— Swedish Football News (@SwefootballEN) August 16, 2026
Vídeo: goleiro se enrola e falha em gol contra bizarro
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