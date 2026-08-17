Momento em que o goleiro tenta evitar o gol contra - Reprodução

Momento em que o goleiro tenta evitar o gol contraReprodução

Publicado 17/08/2026 17:17 | Atualizado 17/08/2026 17:19

Suécia - A vitória do SE Brommapojkarna sobre o Örgryte IS por 3 a 1 em Bromma, no domingo (16), pelo Campeonato Sueco, foi marcada por um vacilo do goleiro Hampus Gustafsson. Ele se enrolou com a bola e falhou num gol contra bizarro

O lance aconteceu aos aos 18 minutos da etapa complementar, e a partida estava empatada em 1 a 1. Hampus Gustafsson recebeu o passe de Benjamin Laturnus, mas errou o domínio e viu a bola entrar. Ele ainda tentou dar um carrinho para evitar o gol, mas não teve sucesso.

Veja como foi no vídeo abaixo:

OMG. SICK OWN GOAL. BP 2-1 VS ÖIS! pic.twitter.com/rnRCCdHLtq — Swedish Football News (@SwefootballEN) August 16, 2026

O Örgryte soma 13 pontos e está na zona de rebaixamento, em 15º. Já o Brommapojkarna tem 21 e ocupa a décima posição do Campeonato Sueco.