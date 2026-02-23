Kayky Almeida em campo pelo Remo - Divulgação/Remo

Rio - Emprestado pelo Fluminense, Kayky Almeida quase complicou o Remo no Campeonato Paraense. O zagueiro fez o "gol que Pelé não fez", mas contra o próprio patrimônio. Apesar disso, o Leão conseguiu a virada sobre o Cametá e venceu por 3 a 2, fora de casa, e garantiu vaga na final.

O lance aconteceu aos 49 minutos do primeiro tempo. Kayky Almeida tentou recuar a bola para Marcelo Rangel pouco depois da linha do meio de campo, mas botou força demais e surpreendeu o goleiro, que não conseguiu evitar o gol contra do defensor.

O Remo se complicou aos oito minutos da etapa final, quando sofreu o segundo gol. Porém, o Leão acreditou até o fim e conseguiu a virada com gols de Carlinhos, aos 21, João Pedro, aos 44, e Patrick de Paula, ex-Botafogo, aos 49 minutos.

Com a vitória, o Remo garantiu vaga na final do Campeonato Paraense. O Leão enfrenta o rival Paysandu, nos dias 1° e 8 de março. Antes, enfrenta o Internacional, na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão.