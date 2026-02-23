Kayky Almeida em campo pelo RemoDivulgação/Remo
OLHA O GOL CONTRA BIZARRO DO KAYKY ALMEIDA DO REMO— Cifut Brasil (@CifutBR) February 22, 2026
BIZARRO… pic.twitter.com/8BshlqNN05
Emprestado pelo Fluminense, zagueiro faz gol contra do meio de campo
Remo conseguiu a virada sobre o Cametá e foi à final do Campeonato Paraense
