Vini Jr sofreu injúria racial de Prestianni - Patricia De Mello / AFP

Vini Jr sofreu injúria racial de PrestianniPatricia De Mello / AFP

Publicado 23/02/2026 13:29

O Benfica anunciou, nesta segunda-feira (23), que irá recorrer da decisão da Uefa que suspendeu o jogador Gianluca Prestianni, acusado de ter feito ataques racistas contra Vinicius Júnior na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões.



Em comunicado, o clube português lamentou perder o atleta "enquanto o processo está ainda em investigação, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático" para o jogo da volta, que será nesta quarta-feira (25), às 17h, no Santiago Bernabéu.



"O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação cotidiana", conclui a nota.

Entenda



A suspensão da Uefa também foi anunciada nesta segunda-feira (23). A entidade informou que aplicou um jogo de suspensão como medida preventiva, enquanto a investigação acontece.



A punição foi adotada após solicitação do Inspetor de Ética e Disciplina designado para analisar os fatos ocorridos na primeira partida entre as equipes. A decisão do Comitê de Controle, Ética e Disciplina se baseia em um relatório preliminar e citou o artigo 14 do Regulamento Disciplinar, que trata de racismo e outras condutas discriminatórias.

Relembre o caso



A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de 10 minutos após o árbitro acionar o protocolo antirracismo, devido a uma denúncia de Vini Jr. Após confusão na comemoração de seu gol, o jogador acusou Prestianni de chamá-lo de “mono” (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.



O atacante ainda foi alvo de alguns torcedores do Benfica no estádio, que fizeram gestos racistas em direção a ele.