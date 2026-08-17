Thiago Almada em jogo do River PlateAlejandro Pagni / AFP
Almada, que foi alvo do Flamengo na janela, celebra estreia pelo River
Rubro-Negro tentou a contratação do ex-Botafogo, mas o jogador optou por retornar ao seu país e fechou com o clube argentino
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