Thiago Almada em jogo do River Plate - Alejandro Pagni / AFP

Thiago Almada em jogo do River PlateAlejandro Pagni / AFP

Publicado 17/08/2026 18:53 | Atualizado 17/08/2026 18:57

Argentina - Thiago Almada, que foi alvo do Flamengo na janela de transferências, comemorou a estreia camisa do River Plate . Ele começou como titular na vitória sobre o Argentinos Juniors por 2 a 0 no Monumental, no domingo (16), pelo Campeonato Argentino.

"Muito feliz pela estreia com esta camisa. Que lindo jogar neste estádio... Este é o caminho que devemos seguir. Vamos, River Plate", escreveu Almada.





River Plate e Flamengo disputaram a contratação de Thiago Almada, que estava no Atlético de Madrid. Na semana passada, em entrevista à 'Radio La Red', ele explicou por que fechou com o clube argentino

"Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto".

No futebol brasileiro, Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. No início de 2025, ele reforçou o Lyon por empréstimo. Em julho daquele ano, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atleta.

Thiago Almada foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, no Catar. No torneio deste ano, esteve com a Albiceleste na campanha do vice.