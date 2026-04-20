Rio receberá um jogo da NFL neste ano - João Alexandre Borges / O Dia

Rio receberá um jogo da NFL neste anoJoão Alexandre Borges / O Dia

Publicado 20/04/2026 16:13

Rio - Depois de dois jogos em São Paulo, a National Football League (NFL) vai trazer uma partida para o Rio de Janeiro em 2026 . O general manager da liga no Brasil, Luis Martínez, conversou com a imprensa recentemente e explicou os motivos que levaram o evento para a Cidade Maravilhosa.

"São Paulo é impressionante e tem uma cultura, uma arquitetura e uma dinâmica como cidade e estado completamente diferente do que Rio. Rio é muito mais icônico se falarmos em termos de turismo, como praia, cores, samba, muitas esculturas, locais para conhecer. Pão de Açúcar, Cristo, Lapa e muitas zonas. Cada zona é diferente. Então, acho que era somente tempo que nós precisávamos. Sempre falo que nosso compromisso é com o Brasil".



"Por que Rio? Porque Rio é muito peculiar, é muito único, impressionante. Tem muitas coisas que, para uma liga, são capitalizáveis. Quero que todos estejam conscientes que a NFL está aqui na semana do jogo".

Luis Martínez é o General Manager da NFL no Brasil João Alexandre Borges / O Dia

O palco do primeiro jogo da NFL no Rio será o Maracanã, e a liga já definiu o Dallas Cowboys como o time mandante . O adversário da equipe do Texas, a data e o horário ainda serão divulgados.

"Estamos falando de um dos estádios mais icônicos do mundo. História que tem o estádio, com tantos eventos, tantos jogos, campeonatos, times muito importantes jogando lá. Acho que era somente tempo. Faz todo sentido para a NFL e para reforçar nosso compromisso com Brasil. Vai ser histórico ter um jogo no Maracanã".

O primeiro jogo da história da NFL no Brasil aconteceu em setembro de 2024, na Neo Química Arena. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29 . Meses depois, em fevereiro de 2025, a equipe da Filadélfia conquistaria o Super Bowl.

A segunda partida foi realizada em setembro de 2025, também na casa do Corinthians, e o Los Angeles Chargers venceu Kansas City Chiefs por 27 a 21 . Agora, uma partida de futebol americano da NFL será realizada no Rio.

"Quero falar que Brasil, hoje, é percebido como muito positivo e como um país, um território que os times da NFL querem jogar. Brasil está na mira de todos".