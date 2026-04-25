Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no Maracanã - Divulgação

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no MaracanãDivulgação

Publicado 25/04/2026 09:10

Rio - A NFL oficializou nesta última sexta-feira (24) o confronto que marcará a estreia da liga no Rio de Janeiro. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentarão no Maracanã no dia 27 de setembro, às 17h25 (de Brasília), em partida válida pela rodada três da temporada regular 2026/27.



Esta será a terceira vez que o Brasil sedia uma partida oficial da principal liga de futebol americano do mundo. Anteriormente, São Paulo recebeu dois jogos na Neo Química Arena: Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, em 2024, e Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, no ano passado.

Agora, o palco será o "Templo do Futebol", que receberá o Dallas Cowboys, franquia mais valiosa da liga, e o Baltimore Ravens, liderado pelo astro e duas vezes MVP Lamar Jackson.



A escolha pelo Brasil reflete o crescimento explosivo do esporte no país. Segundo estimativas da própria NFL, já são cerca de 36 milhões de brasileiros fãs da modalidade, o que coloca o país como o segundo maior mercado consumidor da liga fora dos Estados Unidos, superado apenas pelo México.



Além do jogo no Brasil, a NFL levará outras oito partidas da temporada regular para fora dos Estados Unidos neste ano, reforçando o plano de expansão global da marca e o interesse de grandes mercados em receber o espetáculo do futebol americano.